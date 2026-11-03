Юрій Горбунов повністю посивів — як зараз виглядає ведучий

Юрій Горбунов продемонстрував благородну сивину на церемонії вручення премії "Людина року".

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Юрій Горбунов посивів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Горбунов

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У якому образі з'явився Юрій Горбунов

Як змінився зовнішній вигляд ведучого

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов поділився враженнями від відвідування ювілейної, 30-ї церемонії вручення національної премії "Людина року". У Instagram 56-річний шоумен опублікував знімки з заходу, на яких з’явився в елегантному образі та продемонстрував повністю сиве волосся.

Для виходу у люди артист обрав строгий класичний костюм, доповнивши його чорною краваткою-метеликом і золотистою хусткою. На урочистості шоумен також позував у компанії актриси Ольги Сумської та колеги-ведучого Григорія Решетніка.

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Юрій Горбунов і Григорій Решетнік / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Горбунов підкреслив особливу важливість цієї події в нинішні непрості часи та висловив захоплення людьми, які отримали нагороди.

Юрій Горбунов - Людина року / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

"Нагороджені найкращі військові, лікарі, аграрії, вчені, дипломати, волонтери! Так тримати, найкращі з найкращих! У ці похмурі часи особливо важливо відзначати людей, які наближають перемогу, лікують, рятують, годують і надихають! Нехай ще сто разів по тридцять!", - підписав фото Горбунов.

Юрій Горбунов / інфографіка: Главред

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Також Ольга Сумська здивувала кардинальною зміною іміджу на церемонії вручення премії "Людина року". Актриса попрощалася зі звичними довгими локонами, віддавши перевагу стильному світлому каре з ідеально прямими пасмами.

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Про персону: Юрій Горбунов Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружилися. 18 лютого 2017 року у подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

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