Коли вдарять морози в Україні: синоптикиня назвала дати різкої зміни погоди

Коротко
- Холодна погода в Україні протримається приблизно до 10 листопада
- 4 листопада опадів не буде, але подує сильний північний вітер
- Після 10–11 листопада прийде потепління з дощами
Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди в Україні на середу, 4 листопада, і найближчі дні. За її словами, похолодання в Україні протримається орієнтовно до 10 листопада, а з 10–11 листопада температура повітря почне зростати. Про це Діденко зазначила на своїй сторінці у Telegram.
Очікується, що 4 листопада різниця між нічними й денними показниками буде мінімальною: в більшості регіонів від +5 до +9 градусів. Тепліше буде на півдні, південному сході та Закарпатті, де очікують +9…+12.
Погоду в середу визначатиме потужний антициклон Клаус, центр якого розташований над Північним морем. Завдяки йому опадів в Україні не прогнозують, дощі можливі лише в Криму.
Про що попередила експертка з погоди
Втім, суха погода ще не означає комфортну. Синоптикиня закликає зважати на ще один чинник, через який мерзнутиме навіть за плюсових значень на термометрі.
"Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку, а ми з вами знаємо, що посилення вітру відчуттєво знижує температуру повітря. Тому шалики та каптури завтра - обов'язково!" - радить Діденко.
У Києві 4 листопада також обійдеться без опадів. Столицю продуватиме рвучкий північний вітер, а максимальна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла.
До кінця тижня в Україні триматиметься прохолодна погода з невеликими плюсами вдень. На вихідних уночі можливі невеликі мінуси, хоча, за словами синоптикині, надто дошкульного холоду не передбачається.
Коли повернеться більш тепла погода
Розраду Діденко має для тих, хто вже скучив за м'якшою погодою: у другій декаді листопада атмосферні процеси в більшості областей зміняться на користь теплих мас.
"Це потепління буде вологим, із періодичними дощами, проте ми зовсім не проти комфортніших градусів від атмосфери", - зазначає Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, погода в Україні 3 листопада буде хмарною і без істотних опадів. Лише на Одещині та в Криму очікується невеликий дощ.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив про наближення холодного повітря і перших нічних заморозків. Він зазначив, що пік негоди 6-7 листопада супроводжуватиметься короткочасними опадами та переходом до мокрого снігу в окремих регіонах
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух констатувала, що очікується тепліша за норму зима з більшою кількістю опадів. За її словами, на 20-40% більше опадів може випасти взимку порівняно з кліматичною нормою.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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