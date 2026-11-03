Коли вдарять морози в Україні: синоптикиня назвала дати різкої зміни погоди

Опадів 4 листопада майже ніде в Україні не буде, проте північні пориви змусять одягатися тепліше.

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Холод в Україні триматиметься до 10 листопада / Фото: Pixabay

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Холодна погода в Україні протримається приблизно до 10 листопада

4 листопада опадів не буде, але подує сильний північний вітер

Після 10–11 листопада прийде потепління з дощами

Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди в Україні на середу, 4 листопада, і найближчі дні. За її словами, похолодання в Україні протримається орієнтовно до 10 листопада, а з 10–11 листопада температура повітря почне зростати. Про це Діденко зазначила на своїй сторінці у Telegram.

Очікується, що 4 листопада різниця між нічними й денними показниками буде мінімальною: в більшості регіонів від +5 до +9 градусів. Тепліше буде на півдні, південному сході та Закарпатті, де очікують +9…+12.

Погоду в середу визначатиме потужний антициклон Клаус, центр якого розташований над Північним морем. Завдяки йому опадів в Україні не прогнозують, дощі можливі лише в Криму.

Про що попередила експертка з погоди

Втім, суха погода ще не означає комфортну. Синоптикиня закликає зважати на ще один чинник, через який мерзнутиме навіть за плюсових значень на термометрі.

"Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку, а ми з вами знаємо, що посилення вітру відчуттєво знижує температуру повітря. Тому шалики та каптури завтра - обов'язково!" - радить Діденко.

У Києві 4 листопада також обійдеться без опадів. Столицю продуватиме рвучкий північний вітер, а максимальна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла.

До кінця тижня в Україні триматиметься прохолодна погода з невеликими плюсами вдень. На вихідних уночі можливі невеликі мінуси, хоча, за словами синоптикині, надто дошкульного холоду не передбачається.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли повернеться більш тепла погода

Розраду Діденко має для тих, хто вже скучив за м'якшою погодою: у другій декаді листопада атмосферні процеси в більшості областей зміняться на користь теплих мас.

"Це потепління буде вологим, із періодичними дощами, проте ми зовсім не проти комфортніших градусів від атмосфери", - зазначає Діденко.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода в Україні 3 листопада буде хмарною і без істотних опадів. Лише на Одещині та в Криму очікується невеликий дощ.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив про наближення холодного повітря і перших нічних заморозків. Він зазначив, що пік негоди 6-7 листопада супроводжуватиметься короткочасними опадами та переходом до мокрого снігу в окремих регіонах

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух констатувала, що очікується тепліша за норму зима з більшою кількістю опадів. За її словами, на 20-40% більше опадів може випасти взимку порівняно з кліматичною нормою.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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