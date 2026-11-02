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Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі

Анна Косик
2 листопада 2026, 22:05
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Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом.
Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі
Правоохоронці розберуться у подіях навколо подій на Київщині / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Керівник ОП Кирило Буданов приїхав розібратися у подіях на Петропавлівській Борщагівці
  • В НГУ призначать службове розслідування щодо подій на Київщині

Ввечері 2 листопада керівник Офісу президента України Кирило Буданов прибув до Петропавлівської Борщагівки, аби розібратися в сутичці і зʼясувати всі обставини.

Про це стало відомо з прямої трансляції з місця подій. Буданов наголосив, що справа буде під наглядом ДБР, Генпрокуратури та інших правоохоронних структур.

відео дня
Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

"Я приїхав сюди, щоб розібратися, що тут [чорт забирай] (неценз.) відбувається", - сказав очільник ОП.

Водночас у Національній гвардії України анонсували службове розслідування. Там зазначили, що головна задача - встановити реальні обставини і чи є порушення у ситуації, яка склалася на Петропавлівській Борщагівці.

"Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для зʼясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", - йдеться у повідомленні.

Буданов прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці - перші деталі
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео, що відбувалося на місці подій після приїзду Буданова у Telegram-каналі Главред за посиланням.

В НГУ додали, що деяким родичам та представникам громадськості вже надавали доступ до приміщення, вони мали змогу поспілкуватися із тими, хто всередині.

Події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області повідомили, що озброєні чоловіки нібито утримують близько 40 людей у підвальному приміщенні. На місце прибула бригада швидкої допомоги, однак медиків не пустили всередину будівлі.

Згодом в поліції Київської області заявили, що до поліції надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

Пізніше у Петропавлівській Борщагівці на Київщині чотирьох військовослужбовців Національної гвардії України госпіталізували після інциденту в приватному будинку, де перебували чоловіки, повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини.

Командувач Нацгвардії уточнив в коментарі УНІАН, що будинок у Петропавлівській Борщагівці є тимчасовим пунктом розміщення підрозділу. Туди прибувають мобілізовані військовослужбовці, які проходять оформлення документів і перевірки перед відправленням на навчання.

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Про джерело: Національна гвардія України

Національна гвардія України (НГУ) - військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

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