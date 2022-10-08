З'ясувалося, чи є у Росії альтернатива поставкам по Кримському мосту

Росія не зможе знайти альтернативу Кримському мосту-Федоров / скріншот

Країні-агресору не вдасться організувати поставки "всього необхідного" залізницею через окупований південь України, в тому числі й через Токмак. Справа в тому, що міст в місті "втомився ще три місяці тому", повідомив голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Це фейк. Міст у Токмаку "втомився" ще три місяці тому. Його немає, цього залізничного мосту. Тому налагодити залізницею поставки з окупованої Донецької області просто неможливо, тому що немає шляхів і мосту", - заявив Федоров.

За словами міського голови Мелітополя, якщо ж росіяни спробують що-небудь полагодити, то партизани зроблять все можливе, щоб зіпсувати їм плани.

"А якщо спробують полагодити, то наші партизани знають, що з цим робити. Тому чекаємо перший поїзд з боєприпасами через Донецьку область", - додав Федоров.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

У Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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