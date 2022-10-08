УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

З'ясувалося, чи є у Росії альтернатива поставкам по Кримському мосту

8 жовтня 2022, 18:39

Якщо росіяни спробують що-небудь полагодити, то партизани зроблять все можливе, аби зіпсувати їм плани.

Кримський міст
Росія не зможе знайти альтернативу Кримському мосту-Федоров / скріншот

Країні-агресору не вдасться організувати поставки "всього необхідного" залізницею через окупований південь України, в тому числі й через Токмак. Справа в тому, що міст в місті "втомився ще три місяці тому", повідомив голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Це фейк. Міст у Токмаку "втомився" ще три місяці тому. Його немає, цього залізничного мосту. Тому налагодити залізницею поставки з окупованої Донецької області просто неможливо, тому що немає шляхів і мосту", - заявив Федоров.

За словами міського голови Мелітополя, якщо ж росіяни спробують що-небудь полагодити, то партизани зроблять все можливе, щоб зіпсувати їм плани.

"А якщо спробують полагодити, то наші партизани знають, що з цим робити. Тому чекаємо перший поїзд з боєприпасами через Донецьку область", - додав Федоров.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

У Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

Читайте також

війна в Україні Кабмін військова агресія РФ Кримський міст Михайло Федоров
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:08

За Кримський міст РФ мститиметься ударами по мостах через Дніпро в Києві – полковник запасу Жданов

18:50

Краще за магазинні: як зробити панірувальні сухарі в домашніх умовах

18:39

З'ясувалося, чи є у Росії альтернатива поставкам по Кримському мостуВідео

18:39

"Вогневий мішок для окупантів": у ЗСУ вперше озвучили подробиці успішної операції на ХарківщиніВідео

18:10

"Не граціозна лань": Тодоренко показала обвислу після пологів фігуру

Реклама
18:05

"Ти президента, випадково, не поплутала?": зірки Сватів зчепилися через Путіна

17:43

Центр Москви терміново перекрили: в РФ почалися арешти військових - ГУРВідео

17:40

Модна стрижка сліпучої краси, що пасує абсолютно всім жінкам

17:17

"Не треба нервувати": терорист Гіркін аплодує Києву за святковий "феєрверк" на Кримському мостуВідео

17:05

Потужні і енергійні дами: 5 жіночих імен з найсильнішою енергетикоюВідео

16:58

"Ми тут м'ясо": окупанти провалюють атаки та скаржаться, що ЗСУ їх "кладуть пачками"Відео

16:54

Як видалити суперклей з одягу: 7 способів від свіжих і засохлих плям

16:29

"Це оголошення війни без правил": у Держдумі РФ закотили істерику після вибуху на Керченському мостуВідео

16:20

Розбірки ФСБ і Міноборони РФ: в ОП назвали причину вибухів на Кримському мостуВідео

16:12

Російська пропагандистка "дивом" вночі встигла повернутися з КримуВідео

15:54

Тісто місити не треба: найсмачніші чебуреки за 20 хвилин - ідеальний рецептВідео

15:51

"Справа не у вантажівці": з'явилася несподівана версія "бавовни" на Кримському мостуВідео

15:22

Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про 3 загиблихВідео

15:09

"Вона до себе такої звикає": хвороба сильно змінила зовнішність Заворотнюк

15:02

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

Реклама
15:01

Руйнування планів окупантів: у ЗСУ оцінили "бавовну" на Кримському мостуВідео

14:57

Траур все: Меган Маркл і принца Гаррі застукали на концерті

14:31

Повне завантаження і невідомий власник: деталі про фуру, що вибухнула на Кримському мостуВідео

14:24

Результат буде вже через два дні: навіщо люди кладуть цибулю в шкарпетки

14:23

Чому Шойгу сьогодні найщасливіша людина на світіПогляд

14:12

Війна в Україні може закінчитися до середини 2023 року, мобілізація РФ не допоможе - КочетковВідео

14:08

Тікати нікуди: у Криму 3-кілометрова черга на пором, а його не можуть запуститиВідео

14:07

Як відчистити лоток для порошка у пральній машині: 2 золоті правила і 4 ефективні способи

13:48

Підрив Кримського мосту: в СБУ відповіли на чутки про причетність до "бавовни"Відео

13:24

"Бальзам на серце": в ЄС бурхливо відреагували на підрив Кримського мостуВідео

13:15

"Убогі, як ви можете судити про мене?": Долина закотила істерику

13:00

Гороскоп на завтра 9 жовтня 2022: Тельцям - роман, Ракам - сварки, Скорпіонам - травмаВідео

12:59

Блогерша Стужук "розводить" своїх підписників, рекламуючи російських шахраїв

12:51

Гуркіт і детонація: в Іловайську підірвано залізничний потяг окупантівВідео

12:34

Ворожі мости повинні падати, а українська армія наступатиПогляд

12:33

Безглуздість очевидна навіть для Путіна: експерт розповів, чому РФ лякає ядерною зброєю

12:18

Арестович заявив, що диктатор Путін уже "мертвий"Відео

12:15

Кримський міст підірвано: експерт пояснив, як це вплине на війну в УкраїніВідео

11:58

"Що далі, росіяни": у Міноборони відреагували на підрив Кримського мостуВідео

11:39

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували беркутівця-зрадника з Севастополя

Реклама
11:31

"Люблю і захоплююся": зірка "Сватів" привітала Путіна з днем народженняВідео

11:29

Руйнування Кримського мосту: жителі півострова в паніці штурмують АЗСВідео

11:18

Спецоперація СБУ: джерело розкрило деталі підриву Кримського мостуВідео

10:49

Перерізано канал перекидання зброї РФ: у МВС пояснили вибухи на Кримському мостуВідео

10:48

"Вообщє нє хачю уєзжать – Не уїдеш": мережа вибухнула мемами на руйнування Кримського мостуВідео

10:26

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:25

Усе, крім Криму: Кочетков розповів, до яких пір готові відступати війська РФ

10:16

"Happy Birthday, Mr President": у Зеленського потролили Путіна вибухами на Кримському мостуВідео

10:03

Поки Путін вирішує, як реагувати: "топ-чиновникам" порадили тікати з Криму з сім’ями – ЗМІВідео

09:32

"Бавовна" на Кримському мосту: у РФ назвали причину, опубліковані кадри вибухуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти