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Українців попередили про зростання цін на АЗС: коли чекати на подорожчання

Олексій Тесля
2 листопада 2026, 21:08
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Великі мережі, які самостійно імпортують паливо, мають певну перевагу завдяки прямим поставкам.
автогаз, АЗС
Українців попередили про зростання цін на автогаз / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Куюна:

  • Позначка в 60 гривень за літр буде подолана вже найближчим часом
  • Є передумови для подальшого зростання цін на автогаз в Україні

Українським автомобілістам, які використовують скраплений газ, варто готуватися до нових цінових змін. Найближчим часом вартість автогазу на вітчизняних АЗС може сягнути 60 гривень за літр, а в подальшому ціни можуть піднятися ще вище.

Причиною такої ситуації став дефіцит палива на європейському ринку та серйозні перебої з постачанням південними маршрутами, розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Як пояснив фахівець, після тривалого періоду відносної стабільності ринок скрапленого газу опинився в умовах нестачі необхідних обсягів палива. Ситуацію ускладнила зміна світових потоків поставок: попит на європейський ресурс значно зріс, тоді як вільних запасів виявилося недостатньо.

Додаткові труднощі виникли з імпортом через південний напрямок. Зокрема, поставки маршрутами, пов’язаними з Дунаєм, довелося призупинити через загрози безпеці. У результаті українським імпортерам довелося активніше шукати альтернативні джерела палива в Європі, де вже відчувається дефіцит.

За словами Куюна, нестача автогазу стає помітною безпосередньо на заправках: на деяких АЗС ресурс періодично відсутній. Особливо складне становище склалося у невеликих регіональних операторів, які закуповують скраплений газ невеликими оптовими партіями на внутрішньому ринку.

Великі мережі, які самостійно імпортують паливо, мають певну перевагу завдяки прямим поставкам. Однак навіть їм доводиться купувати газ за значно вищою ціною, що неминуче позначається на роздрібних цінах.

Експерт не виключає, що позначка в 60 гривень за літр буде подолана вже найближчим часом. При цьому, за його оцінкою, такий рівень може виявитися далеко не остаточним.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Главред

Додатковий вплив на ринок очікується після перегляду відпускних цін одним із найбільших виробників скрапленого газу - алжирською компанією Sonatrach. Куюн нагадав, що ще в жовтні виробник підвищив вартість продукції на 20%. Тепер учасники ринку очікують на нові цінові пропозиції, які можуть посилити тиск на українських споживачів.

Таким чином, поєднання обмежених поставок, проблем із логістикою та подорожчання імпортного ресурсу створює передумови для подальшого зростання цін на автогаз в Україні. Поки ситуація із забезпеченням ринку залишається напруженою, розраховувати на швидке повернення колишньої вартості палива автомобілістам не доводиться.

Чого домагається РФ ударами по АЗС - експерт

Російські сили, ймовірно, могли обрати українські об’єкти паливної галузі як одну з основних цілей напередодні зими. Таку оцінку висловив експерт Леонід Невзлін, аналізуючи нещодавні удари безпілотників по кількох автозаправних станціях мережі "Укрнафта" у Києві.

На думку фахівця, те, що сталося, навряд чи можна вважати низкою випадкових подій. Він припускає, що атаки є частиною більш масштабної стратегії, спрямованої на ослаблення паливної інфраструктури України. Подібні випадки вже траплялися в попередні місяці: у серпні та вересні удари по аналогічних об’єктах було зафіксовано ще в шести областях країни.

Невзлін вважає, що одним із ймовірних завдань таких дій може бути порушення роботи розподіленої системи постачання палива. Особливе занепокоєння викликає час атак, оскільки вони відбуваються напередодні холодного сезону, коли потреба в енергетичних і паливних ресурсах традиційно зростає. Пошкодження об’єктів та перебої з логістикою можуть суттєво ускладнити доставку палива та створити додаткові проблеми для його безперебійного постачання споживачам.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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