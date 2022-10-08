"Руйнування дуже серйозні": Жданов розкрив подробиці стану Кримського мосту після вибуху

Олег Жданов, Кримський міст / Reuters, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, наскільки серйозні пошкодження отримав Кримський міст після вибуху 8 жовтня.

"Руйнування дуже серйозні. Залишилася тільки одна сторона автомобільного мосту, інша - обвалилася в результаті вибуху. До речі, саме так потрібно було обвалювати Антонівський міст – не дірявити, а бити десь в районі опори, щоб звалився проліт. Тут же впали два прольоти Кримського моста, автомобільної його частини. Відновити цю смугу в короткі терміни не можна - буде потрібно, як мінімум, Капітальний ремонт. Правда, друга смуга залишилася ціла, але це ненадовго", - говорить він.

Жданов також зазначив, що на залізничному мосту був вибух.

"Залізничний міст отримав менші пошкодження, і скоро рух ним відновиться. Хоча ми не знаємо про точні пошкодження. Відомо лише, що загорівся склад – цистерни з пальним, тому, напевно, був вибух", - зазначив Жданов.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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