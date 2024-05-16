Путін приїхав до Сі говорити про Україну: Пєсков розкрив деталі

16-17 травня російський диктатор Володимир Путін перебуває в Китаї на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

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Пєсков сказав, про що говоритиме Путін у Китаї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін приїхав із дводенним візитом до Китаю в гості до лідера КНР Сі Цзіньпіна та привіз із собою майже всіх ключових чиновників РФ.

Вранці в четвер, 16 травня, Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, вони тривали дві з половиною години. Перед цим була пишна церемонія зустрічі на площі Будинку народних зборів у Пекіні. Путіна і Сі Цзіньпіна зустрічали залпами гармат.

Під час зустрічі з главою КНР Путін заявив, що співпраця РФ і КНР виступає стабілізувальним фактором на міжнародній арені, а китайський лідер, зі свого боку, зазначив, що взаємини з Росією є еталоном співробітництва великих держав, вирізняються повагою, довірливістю, дружбою і взаємною вигодою.

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"Китай має намір як завжди бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями і надійними партнерами... Відносини Росії та Китаю витримали випробування в умовах мінливої міжнародної обстановки", - заявив Сі Цзіньпін.

Дивіться відео - Путін прибув до Китаю, щоб поговорити з Сі Цзіньпіном:

Путін приїхав до КНР на зустріч із Сі / Скріншот

Тим часом прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін обов'язково буде обговорювати війну в Україні на переговорах із Сі Цзіньпіном, пише російське видання Известия.

"Україна обов'язково буде обговорюватися", - сказав Пєсков.

Він заявив, що Росії імпонує "мирний план Китаю щодо України" та країна-агресор РФ нібито вітає будь-які мирні ініціативи щодо війни.

"Звичайно ж, це все - лише початок розмови. Попереду дуже напружена дискусія. Крім того, ми знаємо ситуацію з українською стороною, яка зараз навіть юридично виключає для себе можливість переговорів. Тому процес цей тривалий, але конструктивна позиція китайської сторони імпонує нам", - заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, Пекін понад рік тому оприлюднив документ із 12 пунктів, у якому викладаються загальні принципи припинення війни в Україні, проте немає конкретики. Минулого місяця китайський лідер Сі Цзіньпін оприлюднив додаткові принципи, які закликають до "охолодження" ситуації, створення умов для відновлення миру та створення стабільності, а також мінімізації впливу на світову економіку.

У США заявляли, що КНР позиціонує себе як миротворця, однак відображає "хибний наратив" країни-агресора Росії та не може засудити її вторгнення в Україну.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Візит Путіна до Китаю та переговори з Сі Цзіньпіном

16-17 травня російський диктатор Володимир Путін перебуватиме в Китаї на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Сі Цзіньпін називає Путіна "дорогим другом", не критикує його за вторгнення в сусідню країну та поділяє його невдоволення світовою гегемонією Заходу. Сі зустрічався з Путіним уже 40 з гаком разів - удвічі більше, ніж з будь-яким іншим світовим лідером.

Напередодні візиту Путін заявив, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

У Держдепі Сполучених Штатів Америки перед візитом Путіна до Китаю зробили важливе звернення до Пекіна. У Держдепі закликали КНР припинити підтримку країни-агресора Росії в її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини з Європою.

Історик і військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна. Жирохов зазначив, що візит Путіна до Китаю має таку ж важливість, як будь-який інший візит президента до Вашингтона.

"Тобто йому треба підтвердити візит до свого сюзерену, щоб показати свою відданість. Завдяки Китаю Путін перебуває при владі, бо це вигідно Пекіну", - зазначив військовий експерт.

Однак, чи зможе диктатор отримати те, що бажає, ще залишається питанням. Китай прагне отримати від Росії деякі технології, які досі не були передані, сказав Жирохов.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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