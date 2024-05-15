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Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни – Кулик

Альона Вороніна
15 травня 2024, 11:44
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В інтересах Китаю збереження війни низької інтенсивності. Тому Пекін продовжить надавати підтримку Москві у певних обсягах.
Виталий Кулик, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни, зазначає Кулик/ колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua, скрін

Незважаючи на заяву французького президента Еммануеля Макрона, який після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном сказав, що Пекін нібито знайшов у собі сили "не допомагати Росії військово", Китай все одно продовжуватиме надавати допомогу країні-агресорці Росії у певних обсягах. Найімовірніше може йтися про те, що Пекін буде прискіпливіше ставитися до постачання Росії товарів подвійного значення та докладатиме зусиль для нерозповсюдження війни в Україні на інші країни Європи.

Але загалом в інтересах Китаю збереження війни низької інтенсивності, яка б не перетворювалася на щось загрозливе для континенту, адже така війна допомагала б знекровлювати країну-агресорку Росію та підштовхувала б її ближче до Китаю, який вже є основним патроном РФ. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Не варто сприймати буквально те, що говорить Макрон, а саме його оцінку нібито обіцянок Пекіна чогось не робити. Є офіційна позиція Китаю, яка не містить радикального перегляду свого підходу до врегулювання української "кризи", а по факту – війни Росії проти України. Китай підтверджує свою готовність сприяти досягненню мирного порозуміння, говорить про необхідність великої мирної конференції (до речі, ця заява не заперечує участі китайської сторони в переговорах у Швейцарії щодо формули миру)", – зазначив Кулик.

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За його словами, питання лише в тому, як Китай буде представлений – послом, міністром чи іншим представником, адже від цього також залежить те, що вони будуть там говорити та чи будуть говорити взагалі.

За словами Кулика, Китай зацікавлений у збереженні європейських ринків, тому що всі транспортні коридори, які останнім часом Китай будує через Євразію, кінцевою точкою мають Європейський Союз. КНР орієнтується на ринки Євросоюзу, тому що за обсягом товарообігу Європа посідає третє місце.

"Для Китаю Європа є центром отримання технологій для китайських компаній, тому, очевидно, що Китай не може не реагувати на позицію Європейського Союзу. З іншого боку, він бачить Європу слабкою, але прямо ігнорувати чи не шукати з нею певної точки дотику Сі Цзіньпін також не може", – зазначив Кулик.

Тому Сі Цзіньпін готовий намагатися впливати на Росію, щоб не допустити нової ескалації.

Чи припинить Китай допомагати Росії

За словами Кулика, Китай навряд чи припинить допомагати країні-агресорці Росії. Найімовірніше він просто більш прискіпливо буде ставитися до таких поставок і буде докладати зусиль, щоб війна в Україні не поширилася на інші країни Європи.

"Я не думаю, що Сі Цзіньпін так вже і пообіцяв Макрону не поставляти товарів подвійного призначення до РФ. Скоріше за все, мова йде про те, що Пекін буде прискіпливо ставитися до цього і докладе зусиль для нерозповсюдження української війни на європейський регіон та інші фронти. Тому що очевидно, що війна в Україні впливає на інші безпекові точки і відкриває свої фронти в Євразії, зокрема, між Пакистаном та Індією, Пакистаном та Іраном, а Близький Схід пов'язаний з війною Ізраїля проти ХАМАС та інших проксі Ірану", – сказав Кулик.

За його словами, Пекін буде намагатися виробити певну лінію поведінки та взаємодіяти з Євросоюзом. Це напружуватиме Росію, але не призведе до перегляду Китаєм його позиції щодо підтримки РФ.

"Він (Китай – ред.), по-перше, і надалі буде підтримувати Росію у певних обсягах, а по-друге, в інтересах Китаю збереження війни низької інтенсивності, яка б не перетворювалася на щось загрозливе для континенту. А це б знекровлювало Росію та підштовхувало її ближче до Китаю, який вже є основним патроном РФ. З іншого боку, це послаблює Європейський Союз і підштовхує його до більш договороздатної позиції з Китаєм у побудові так званого справедливого багатополюсного світу. Тут немає зацікавлення в прискоренні переговорного треку, а отже, заяви Макрона варто сприймати більше як вау-ефект, а не конкретні домовленості", – підсумував Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни – Кулик
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні – останні новини

Раніше історик і військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна під час запланованого на 16-17 травня візиту Путіна в Китай. Жирохов зауважив, що візит Путіна до Китаю має таку саму важливість, як будь-який інший візит президента до Вашингтона.

"Тобто йому треба підтвердити візит до свого сюзерену, щоб показати свою відданість. Завдяки Китаю Путін перебуває при владі, тому що це вигідно Пекіну", – зазначив військовий експерт.

Проте, чи зможе диктатор отримати те, що бажає, ще залишається питанням. Китай прагне отримати від Росії деякі технології, які досі не були передані, сказав Жирохов.

Також повідомлялося, що Путін підтримав мирний план Китаю, а Держдеп США зробив важливе звернення до КНР. Диктатор РФ перед візитом в КНР сказав, що Пекін нібито "розуміє конфлікт і що за ним стоїть". У США тим часом закликали Китай відмовитися від підтримки Росії.

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