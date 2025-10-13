Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

Росія не має наміру зупинятися - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, АрміяІнформ

Коротко:

Швидкої демобілізації навряд чи слід очікувати

Кінця повномасштабної війни поки що не видно

Треба зробити так, щоб Росія більше не захотіла воювати з Україною

Швидкої демобілізації в Україні навряд чи слід очікувати, оскільки кінця повномасштабної війни поки що не видно. Про це заявив командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Едуард Боднюк.

"Тому мобілізація необхідна"

В інтерв'ю Новинарня він розповів про те, що для того, щоб відбулася демобілізація, потрібно, щоб на місце одних військових прийшли інші.

"Тому мобілізація необхідна. Ми живемо в демократичному суспільстві, у нас навіть армія частково демократична, хоча з точки зору порядку ведення бойових дій і всіх документів армія - це не річ демократії. Це дуже холодна штука, до якої потрібно звикнути", - вважає Боднюк.

Росії війна з Україною має стати непотрібною

За його словами, щоб мобілізація не провалилася, люди повинні бачити перспективу, а не страх перед ТЦК. Сам військовий має намір продовжувати воювати і вважає, що треба готуватися до війни, а не до миру і демобілізації, оскільки Росія ніколи не зупиниться.

"Шлях України - у військовий спосіб дати Росії зрозуміти, що у неї немає жодного шансу. Нам не потрібен мир із Росією. Вони нам не потрібні як друзі. Нам з ними потрібна війна, але така, яка буде нагадувати Росії, що у неї немає жодного шансу. Тому що вони вже зазнали таких втрат, що їм цього просто не потрібно. "Будь ласка". Ось так вони повинні говорити. "Будь ласка, нам не потрібна війна з Україною", - наголосив Едуард Боднюк.

Що каже експерт

У теорії - війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться перемовини президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп раніше заявив про готовність надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. За його словами, це нібито крок до ескалації, тому не виключено обговорення такого питання особисто з главою Кремля Володимиром Путіним.

У Росії почалися проблеми з набором у війська, кандидати в окупанти вже не хочуть іти до армії навіть за великі гроші, зазначили в Інституті вивчення війни. Аналітики акцентували увагу на тому, що Путіну, можливо, доведеться оголосити мобілізацію резерву або почати реальні мирні перемовини.

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі, є успіхи поблизу чотирьох населених пунктів, зазначили в DeepState. Зокрема, бійцям Сил оборони вдалося відтіснити ворожі сили в районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, а також Новопавлівки на Покровському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Едуард Боднюк Едуард Боднюк - командир 3-ї роти безпілотних систем Black Raven 93-ї Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Третя рота безпілотних систем Black Raven була задіяна на Добропільському напрямку на Донеччині у зрізанні виступу, який виник прорив росіян. Позивний Боднюка - "Штик". Прийшов до Збройних сил України 24 лютого 2022 року старшим солдатом. Спочатку дослужився до сержанта, а потім пройшов прискорені офіцерські курси і став молодшим лейтенантом, пише Новинарня.

