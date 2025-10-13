Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

Андрій Ганчук
13 жовтня 2025, 10:58
287
Слід готуватися до продовження війни, вважає Едуард Боднюк.
Реклама
ЗСУ, війська РФ
Росія не має наміру зупинятися - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, АрміяІнформ

Коротко:

  • Швидкої демобілізації навряд чи слід очікувати
  • Кінця повномасштабної війни поки що не видно
  • Треба зробити так, щоб Росія більше не захотіла воювати з Україною

Швидкої демобілізації в Україні навряд чи слід очікувати, оскільки кінця повномасштабної війни поки що не видно. Про це заявив командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Едуард Боднюк.

"Тому мобілізація необхідна"

В інтерв'ю Новинарня він розповів про те, що для того, щоб відбулася демобілізація, потрібно, щоб на місце одних військових прийшли інші.

відео дня

"Тому мобілізація необхідна. Ми живемо в демократичному суспільстві, у нас навіть армія частково демократична, хоча з точки зору порядку ведення бойових дій і всіх документів армія - це не річ демократії. Це дуже холодна штука, до якої потрібно звикнути", - вважає Боднюк.

Росії війна з Україною має стати непотрібною

За його словами, щоб мобілізація не провалилася, люди повинні бачити перспективу, а не страх перед ТЦК. Сам військовий має намір продовжувати воювати і вважає, що треба готуватися до війни, а не до миру і демобілізації, оскільки Росія ніколи не зупиниться.

"Шлях України - у військовий спосіб дати Росії зрозуміти, що у неї немає жодного шансу. Нам не потрібен мир із Росією. Вони нам не потрібні як друзі. Нам з ними потрібна війна, але така, яка буде нагадувати Росії, що у неї немає жодного шансу. Тому що вони вже зазнали таких втрат, що їм цього просто не потрібно. "Будь ласка". Ось так вони повинні говорити. "Будь ласка, нам не потрібна війна з Україною", - наголосив Едуард Боднюк.

Що каже експерт

У теорії - війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

Реклама

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться перемовини президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп раніше заявив про готовність надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. За його словами, це нібито крок до ескалації, тому не виключено обговорення такого питання особисто з главою Кремля Володимиром Путіним.

Реклама

У Росії почалися проблеми з набором у війська, кандидати в окупанти вже не хочуть іти до армії навіть за великі гроші, зазначили в Інституті вивчення війни. Аналітики акцентували увагу на тому, що Путіну, можливо, доведеться оголосити мобілізацію резерву або почати реальні мирні перемовини.

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі, є успіхи поблизу чотирьох населених пунктів, зазначили в DeepState. Зокрема, бійцям Сил оборони вдалося відтіснити ворожі сили в районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, а також Новопавлівки на Покровському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Едуард Боднюк

Едуард Боднюк - командир 3-ї роти безпілотних систем Black Raven 93-ї Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Третя рота безпілотних систем Black Raven була задіяна на Добропільському напрямку на Донеччині у зрізанні виступу, який виник прорив росіян.

Позивний Боднюка - "Штик".

Прийшов до Збройних сил України 24 лютого 2022 року старшим солдатом. Спочатку дослужився до сержанта, а потім пройшов прискорені офіцерські курси і став молодшим лейтенантом, пише Новинарня.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ російські війська війна Росії та України
Новини партнерів
Ми використовуемо cookies
Прийняти
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Перевірити погоду
Про насРедакціяПолітика конфіденційностіРедакційна політикаПравила користування сайтомРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Головна
Telegram
мова
Важливе