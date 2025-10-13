"І російською": Потап потрапив у новий скандал у США

Потап розповів про своє ставлення до української мови.

Потап торкнувся скандальної теми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Український репер і продюсер Потап, який втік жити за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, дав нове інтерв'ю.

Як розповів артист у розмові з російськомовним блогером Іллею Ланцманом, він дуже любить українську мову, і може співати різними мовами.

"Українська рідна і перша наша мова. І російською теж. Нам дорікають за те, що ми можемо відповісти на запитання тією мовою, якою поставили це запитання. Але жодних проблем для досвідчених людей, які ерудовані, немає відповісти тією мовою, якою до тебе звертаються", - сказав утікач.

А от, на думку Потапа, мовні скандали виникають через напружене суспільство і він поміркував, чи буде "потепління" в напрямку мови.

Потап / фото: instagram.com, Потап

"Поки що це виглядає малоймовірним - в принципі потепління. А про мову - це найгарячіша точка. Загалом, мирне існування поки що виглядає в далекій перспективі. Дуже багато накоїла Росія поганого в Україні для того, щоб це забули. Можливо, через покоління", - зазначив репер.

Чутки про дитину Насті Каменських і Потапа

Раніше український продюсер і ведучий Люкс ФМ Євген Фешак заявив про те, що Настя Каменських уже народила дитину від втікача Потапа. З його слів, у пари є хлопчик, який живе в Іспанії, але подружжя це приховує. Також Настя і Потап раніше утримувалися від коментарів на цю тему.

Потап / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

