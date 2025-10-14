Світоліна номинована на престижну премію: відома сума, яку отримає переможниця

Еліна Світоліна продовжує підкорювати міжнародні корти та отримує номінацію на престижну премію за виступ у складі збірної України.

https://glavred.net/sport/svitolina-nominirovana-na-prestizhnuyu-premiyu-izvestna-summa-dlya-pobeditelya-10706222.html Посилання скопійоване

Еліна продовжує зміцнювати позиції українського тенісу на світовій арені / Колаж: Главред, фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Коротко:

Еліна Світоліна номінована на премію "Heart Award"

Українська тенісистка допомогла збірній потрапити до четвірки світу

Голосування за премію триватиме до 24 жовтня

Перша ракетка України Еліна Світоліна відзначилася у складі національної збірної на Кубку Біллі Джин Кінг, допомігши команді вперше в історії потрапити до четвірки найсильніших збірних світу. Значний внесок у цей успіх зробила саме Світоліна, повідомляє сайт Кубка Біллі Джин Кінг.

Організатори турніру номінували українську тенісистку на премію "Heart Award", яка відзначає гравчинь, що проявили виняткову мужність на корті та відданість команді.

відео дня

На нагороду, окрім Світоліної, також претендують Джессіка Пегула (США), Жасмін Паоліні (Італія) та Елізабетта Коччаретто (Італія). Голосування проходить на офіційному сайті турніру та триватиме до 24 жовтня.

Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

Переможниця "Heart Award" отримає грошовий приз у розмірі 10 тисяч доларів, який можна витратити на благодійність. Еліна має шанс вдруге поспіль отримати престижну нагороду: у червні цього року вона вже була відзначена за виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Останні новини спорту

Зазначимо, як повідомляв Главред, шестирічна українська гімнастка Регіна Абрамова зі Львівської області встановила світовий рекорд Гіннесса, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині.

Крім того, головний тренер збірної України Сергій Ребров під час передматчевої прес-конференції емоційно відповів на запитання щодо можливого переходу у грецький "Панатінаїкос", підтвердивши інтерес з боку клубів, але наголосивши на своїй відданості національній команді.

Нагадаємо, що Український нападник Артем Довбик став об'єктом вкрай жорсткої критики з боку бразильського журналіста Роберто Пато Моуре. Експерт, коментуючи виступи "Роми", різко висловився про роль українця в команді під керівництвом тренера Гасперіні.

Читайте також:

Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред