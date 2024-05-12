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Доля Сибіру та війна: експерт спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна

Юрій Берендій
12 травня 2024, 03:03
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Експерт Тарас Загородній зазначає, що на переговорах в Китаї Путіна будуть дотискати у питанні Сибіру в обмін на постачання військової допомоги.
Доля Сибіру та війна: експерт спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна
Експерт спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Після інавгурації першим візитом Путіна за кордон стане візит до Китаю, який по суті зараз є одним з основних стратегічних партнерів РФ. Про цілі візиту російського диктатора до Китаю в інтерв'ю Главреду розповів історик, військовий експерт Михайло Жирохов.

Жирохов зауважив, що візит Путіна до Китаю має таку саму важливість, як будь-який інший візит президента до Вашингтона.

"Тобто йому треба підтвердити візит до свого сюзерену, щоб показати свою відданість. Завдяки Китаю Путін перебуває при владі, тому що це вигідно Пекіну", - вказує він.

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Проте, чи зможе диктатор отримати те, що бажає, ще залишається питанням. Китай прагне отримати від Росії деякі технології, які досі не були передані.

"Тому РФ будуть дотискати в обмін на певні поступки - наприклад, щодо Сибіру або щодо постачання озброєння", - додає Загородній.

Він також зазначив, що для Росії немає певної межі після досягнення якої вони будуть готові почати мирний процес.

"Завдання Росії "знищити Україну" навіть не обговорюється. Зупинятися Путін не збирається. Усе залежить від позиції України, яка може перенести війну на територію Росії шляхом нанесення ударів по нафтогазовій інфраструктурі, залізничних коліях тощо. Ніщо інше Росію не зупинить", - резюмував він.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Візит Путіна до Китаю - позиція КНР щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, президент Франції Еммануель Макрон привітав зобов'язання Пекіна утримуватися від продажу будь-якої зброї Москві та передачі Росії будь-якої допомоги.

Оборонні заводи Росії виробляють зброю та боєприпаси з надзвичайною швидкістю, що стало можливим завдяки підтримці з боку Китаю, який постачає їм верстати, мікроелектроніку та оптику. Без допомоги з Китаю Москві не вдалося б досягти таких результатів, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених. Інші країни не повинні дискредитувати або нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією. Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу, коментуючи телефонну розмову між лідерами Китаю і США.

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