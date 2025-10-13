Рус
Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

Руслан Іваненко
13 жовтня 2025, 20:00
Російські штурми малими групами та рух мотоциклами створюють загрозу, але дозволяють українським військам ефективно реагувати.
Армия РФ
Дрони та розвідка Сил оборони постійно моніторять ситуацію / Колаж: Главред, фото: скрін из DeepState, Міноборони РФ

Коротко:

  • Сіра зона біля Серебрянки розширюється, ворог продовжує тиск
  • Росіяни просуваються вздовж Сіверського Донця без закріплення
  • Втрата Серебрянського лісництва створює проблеми для оборони

У районі Серебрянки на Донеччині спостерігається розширення сірої зони на лінії фронту. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, противник постійно чинить тиск, проте не закріплюється на території.

"Це одна з найбільших ділянок сірої зони на лінії фронту, де характерним є постійний тиск ворога без конкретного закріплення чи контролю місцевості. Противник фіксується буквально по всьому сіряку, де по ньому здійснюється ураження," – зазначають експерти.

Дії противника на фронті

Аналітики додають, що росіяни рухаються зі сторони Григорівки вздовж Сіверського Донця через Серебрянку аж до Дронівки та здійснюють штурми малими групами піхоти, інколи використовуючи мотоцикли. Проблемою для Сил оборони стала втрата Серебрянського лісництва, де противник використовує місцевість для просування.

"Росіяни не ставлять завданням взяти конкретні позиції чи населений пункт, а просто намагаються максимально просунутися у глибину території, там накопичуватися і рухатися далі," – повідомляють у DeepState.

Реакція українських військ

Українські війська активно знищують ворога при виявленні, а дрони постійно моніторять ситуацію, щоб не дозволити окупантам накопичуватися. Попри це, кількісна перевага противника дає себе знати: останніми днями їх фіксують навіть у Дронівці, де теж з’явилася сіра зона.

"Але така реальність, і вона, з іншого боку, дає можливість просто вбивати ворога, який без толку лізе на позиції бійців Сил оборони України," – підкреслюють аналітики.

Тактика РФ – експертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що російські війська використовують так звану тактику "тисячі порізів". За його словами, її мета — не лише просування на Донбасі, а й розтягнення українських резервів на інших напрямках.

Снєгирьов відзначає, що за останній рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від Донеччини. Крім того, окупанти намагаються контролювати Запорізьку область і можуть створювати напруження на Херсонщині.

"Російські війська опрацьовують різні сценарії, адже розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю військовим шляхом доволі складно," — підкреслює експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Крім того, російські окупанти намагаються просуватись у напрямку Куп'янська. Місто не було готове до оборони, тому ситуація залишається важкою. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Нагадаємо, що Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту новини України Фронт
12:18

Чому 14 жовтня не можна багато працювати по дому: яке церковне свято

