'Ми очікуємо проблем': Зеленський зробив тривожний прогноз щодо світла й газу

Президент повідомив, що для проходження зимового сезону Україна готується імпортувати більше газу з інших країн.

Через атаки РФ в Україні можливі проблеми зі світлом і газом / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Зеленського:

Через нові атаки РФ в Україні можливі перебої з електропостачанням

Україна готова імпортувати електроенергію з ЄС

Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу

В Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу у разі потреби. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з високою представницею ЄС Каєю Каллас.

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - припустив він. відео дня

Зеленський підкреслив, що імпорт електроенергії під час зими для України - стандартна практика, яка "завжди відкрита, і це важливо".

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Проблеми з газом

Президент також повідомив, що на тлі атак по енергооб’єктах Україна почала обговорювати з міжнародними партнерами можливість імпорту газу. Він наголосив, що основною проблемою є не сам газ, а кошти для його закупівлі.

"Вони (росіяни - ред.) атакують наші газові сховища, водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру, тому ми почали говорити про імпорт газу. У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова йде про кошти. Станом на зараз, газ - це не проблема", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна має чіткі оцінки щодо необхідного обсягу газу та способів його закупівлі. Також він впевнений, що питання фінансування буде вирішене.

"Ми розуміємо, де можна його закупити, ми знаємо, яка ціна. У нас є партнери, які готові постачати й зараз не питають про кошти (Новрегія - ред.)... І також це можуть бути представники Середнього Сходу. Ми також на ці відносини спиралися минулої зими. Ми розуміємо, де закупити газ, але знову ж таки питання, де отримати достатньо коштів. Але нам все вдасться", - додав президент.

Дивіться відео заяви Зеленського про проблем з електроенергією:

В Україні можливі проблеми з електроенергією / Фото: скріншот

Чи можливі проблеми з опаленням цієї зими – думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі Главреду зазначив, що масштабні атаки Росії по енергетиці потенційно можуть створити складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики ретельно підготувалися до зими.

"З огляду на те, що мені відомо про підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва і, безумовно, Києва (який, фактично, робить стільки, скільки вся решта країни разом узята у сфері енергетичної безпеки) - шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає", - сказав Харченко.

Експерт додав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі, проте вони не стануть критичними і не призведуть до енергетичного колапсу.

Атака РФ по Україні 10 жовтня - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, уражено Київ, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області. Основною метою ворога стала енергетична інфраструктура.

Внаслідок атак є загиблі, серед яких дитина, та десятки поранених. Через масовану ракетно-дронову атаку РФ на енергетичну інфраструктуру України запроваджено аварійні відключення у Києві та семи областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські сили випустили 32 ракети та 465 ударних безпілотників, серед яких близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

