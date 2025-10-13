Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

У Міненерго підкреслили, що уряд ухвалив усі необхідні рішення для стабільного старту опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться планово, жодних змін не передбачається. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

В мережі поширилася неправдива інформація щодо термінів початку опалювального сезону. Йдеться про нібито дату 1 листопада, зазначену у постанові уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу. Як пояснили в Міненерго, ця дата не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в оселях українців.

"Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі "опалювальний період"). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу", - йдеться у повідомленні.

Кабінет Міністрів України нещодавно продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. У Міненерго наголосили, що це забезпечить збереження фіксованих цін на газ для населення та виробників електроенергії, що дозволить уникнути різких коливань тарифів.

"Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", - наголосили у міністерстві.

Водночас у Міненерго нагадали, що рішення про початок і завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Тепло вмикають, коли середньодобова температура повітря в регіоні тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Чи вплине дефіцит газу в Україні на опалювальний сезон - думка експерта

Експерт Володимир Омельченко попереджав, що однією з головних проблем підготовки до опалювального сезону стане нестача природного газу. За його словами, ситуація склалася через дві ключові причини: масовані обстріли росіян по газовій інфраструктурі України, які знизили обсяги видобутку; недостатнє закачування газу в підземні сховища.

"Те, що проблема вийшла на рівень президента, який озвучив її публічно, свідчить про її серйозність і важливість. Я переконаний, що ці кошти можна знайти. Можливо, нам допоможуть міжнародні партнери. Якщо ні — доведеться залучати резерви Національного банку", - вважає він.

Експерт радить українцям заздалегідь утеплювати житло та зменшувати енергоспоживання, адже у разі масового переходу на електроопалення зросте навантаження на енергосистему, яка також працює під тиском. Попри складнощі, Омельченко запевняє: уряд має всі можливості, щоб закачати необхідні обсяги газу до початку зими.

Атаки по газовій інфраструктурі Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців війни через масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі України. Російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти газової та теплової генерації, спричинивши відключення світла в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Також директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в деяких регіонах України взимку може не бути опалення через постійні російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. За його словами, найскладніша ситуація спостерігається у Харківській, Одеській областях та Кривому Розі.

Крім цього, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку на об’єкти газової інфраструктури України. За даними НАК "Нафтогаз", зафіксовано влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

