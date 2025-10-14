Ворог нарощує сили для прориву: експерт попередив про загрозу для одного із міст

Ворог нарощує сили та інфільтрує штурмові підрозділи для просування на стратегічно важливі вузли.

Експерт підкреслює серйозність ситуації та важливість контролю над Куп’янськом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Куп’янськ є найскладнішим напрямком на фронті для Сил оборони

Ворог не залишає спроб повністю захопити місто та навколишні вузли

Бої відбуваються безпосередньо в місті, ворог поступово просувається

Район Куп’янська Харківської області наразі є одним із найскладніших для Сил оборони України. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

Він наголосив, що ворог не залишає спроб повністю захопити місто, а бої ведуться безпосередньо на його території. За словами експерта, хоча просування окупантів відбувається повільно, вони не полишають своїх намірів:

"І серйозність ситуації полягає в тому, що ворог не залишає зусиль щодо повної окупації цього населеного пункту, бо йому вкрай важливо не лише взяти під контроль Куп'янськ, а й Куп'янськ-Вузловий. Логістичне забезпечення для ворога є пріоритетною опцією".

Селезньов пояснив, що окупанти прагнуть сформувати потужний ударний плацдарм для наступу на Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області. Він також зазначив:

"Зрештою намагання ворога здобути контроль над Купʼянськом будуть трансформовані в певні територіальні здобутки".

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Тактика РФ – експертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що російські війська реалізують тактику "тисячі порізів", намагаючись не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках фронту.

За його оцінкою, протягом останнього року лінія фронту збільшилася приблизно на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти українські сили від Донецької області. Снєгирьов також підкреслює, що окупанти прагнуть контролювати Запорізьку область і створюють умови для дестабілізації ситуації на Херсонщині.

Експерт додає: "Російські війська опрацьовують різні сценарії, адже розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю військовим шляхом доволі складно".

За його словами, такі дії Кремля демонструють стратегічну обережність та прагнення максимально ослабити український опір на кількох напрямках одночасно.

Ситуація на фронті - останні новини

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

