"Не доїхав один кілометр": Ольга Сумська повідомила про страшну трагедію

Еліна Чигис
13 жовтня 2025, 21:14
364
Олексій Наконечний воював на фронті понад три роки.
'Не доїхав один кілометр': Ольга Сумська повідомила про страшну трагедію
Олексій Наконечний трагічно загинув / колаж: Главред, фото: facebook.com, Мирослава Наконечна, pixabay.com/

Коротко:

  • Олексій Наконечний загинув у ДТП
  • Хто повідомив про трагедію

Український відомий актор і військовослужбовець Олексій Наконечний загинув в автокатастрофі.

Як повідомила акторка Ольга Сумська у своїх соцмережах, актор загинув під час повернення до своєї частини після відпустки. Олексій відвідував дружину, яка хворіла, і тримісячного сина.

відео дня

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тому виплат родині не належить..." - написала Ольга.

Ольга Сумська про трагедію
Ольга Сумська про трагедію / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Трагічну новину підтвердив голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов, а також дружина загиблого Мирослава.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчуся і впораюся! Заради нашого синочка!" - висловилася вдова.

Хто з відомих людей пішов захищати Україну

Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

