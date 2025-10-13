'Не доїхав один кілометр': Ольга Сумська повідомила про страшну трагедію

Олексій Наконечний воював на фронті понад три роки.

Олексій Наконечний трагічно загинув / колаж: Главред, фото: facebook.com, Мирослава Наконечна, pixabay.com/

Олексій Наконечний загинув у ДТП

Хто повідомив про трагедію

Український відомий актор і військовослужбовець Олексій Наконечний загинув в автокатастрофі.

Як повідомила акторка Ольга Сумська у своїх соцмережах, актор загинув під час повернення до своєї частини після відпустки. Олексій відвідував дружину, яка хворіла, і тримісячного сина.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тому виплат родині не належить..." - написала Ольга.

Ольга Сумська про трагедію / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Трагічну новину підтвердив голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов, а також дружина загиблого Мирослава.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчуся і впораюся! Заради нашого синочка!" - висловилася вдова.

