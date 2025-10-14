Рус
"Вона з мене знущається": Павло Зібров поскаржився на дружину

Анна Підгорна
14 жовтня 2025, 01:53
Зібров зізнався, що не знає, що робити зі своєю обраницею.
Павло Зібров із дружиною
Павло Зібров дружина - на що скаржиться співак / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло і Марина Зіброви разом уже 31 рік. Дружина артиста завідує його кар'єрою, і зазвичай у публічному просторі Павло Миколайович відгукується про кохану виключно в позитивному ключі - обсипає компліментами і зізнаннями в ніжних почуттях.

Однак нещодавно, в бесіді з Люкс ФМ, Зібров поскаржився на обраницю. Він розповів, що Марина з нього знущається.

Усе це, звісно ж, жартома. Марина Зіброва ретельно стежить за зовнішністю та здоров'ям зіркового чоловіка, тому часом ставить для нього жорсткі рамки. Особливо в тому, що стосується харчування.

"Ні вареників, ні дерунів моїх улюблених не дає. Вона з мене знущається. Не знаю, що з нею робити. Я, мабуть, буду десь у прокуратуру писати. Улюблені мої страви, а мені не дають", - "поскаржився" Павло Зібров.

Павло Рибров
Павло Зібров дружина - на що скаржиться співак / Скриншот YouTube

Про персону: Павло Зібров

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

14:56

Інтернет "піде на зліт": просто відсуньте роутер від одного "шкідника"Відео

14:38

Алан Бадоєв звернувся до доньки, яка живе закордоном — що він сказав

14:34

Удари по НПЗ Росії не є вирішальними, але вони сильно "б'ють" по Путіну - NYT

