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Путін підтримав мирний план Китаю: Держдеп США зробив важливе звернення до КНР

Альона Вороніна
15 травня 2024, 10:24
1317
Диктатор РФ перед візитом в КНР сказав, що Пекін нібито "розуміє конфлікт і що за ним стоїть". У США тим часом закликали Китай відмовитися від підтримки Росії.
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ведант Пател
Держдеп США зробив важливе звернення до КНР/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін з відео з соцмережі Х Vedant Patel

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

Про це диктатор країни-агресорки Росії сказав в інтерв'ю китайському інформагентству Xinhua, яке було оприлюднене вранці у середу, 15 травня, пише Reuters. Путін дав це інтерв’ю напередодні свого візиту в Китай, який запланований на 16-17 травня і відбудеться на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Глава Кремля зазначив, нібито мирний план Китаю, який був оприлюднений понад рік тому, і додаткові "принципи", які глава КНР Сі Цзіньпін оприлюднив минулого місяця, "враховують фактори, що лежать в основі конфлікту".

відео дня

Путін сказав, що він "позитивно оцінює підхід Китаю до вирішення "української кризи" (саме так Китай продовжує називати війну в Україні). При цьому російський диктатор зазначив, нібито "у Пекіні справді розуміють її (війни – ред.) корінні причини та її глобальне геополітичне значення".

Також російський диктатор сказав, нібито Росія "залишається відкритою для діалогу та переговорів" щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Пекін понад рік тому оприлюднив документ із 12 пунктів, у якому викладаються загальні принципи припинення війни в Україні, проте немає конкретики. Минулого місяця китайський лідер Сі Цзіньпін оприлюднив додаткові принципи, які закликають до "охолодження" ситуації, створення умов для відновлення миру і створення стабільності, а також мінімізації впливу на світову економіку.

У США заявляли, що КНР позиціонує себе як миротворця, проте відображає "хибний наратив" країни-агресорки Росії і не може засудити її вторгнення в Україну.

Держдеп США закликав Китай припинити підтримувати Росію

У той же час у Держдепі Сполучених Штатів Америки перед візитом Путіна до Китаю зробили важливе звернення до Пекіна. У Держдепі закликали КНР припинити підтримку країни-агресорки Росії у її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини з Європою.

Таку заяву зробив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател у відповідь на запитання про запланований візит Путіна до Китаю, пише Укрінформ.

"Якщо Китай претендує на гарні відносини з Європою та іншими країнами, він не може далі підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці, якою є агресія Росії проти України", – зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства.

При цьому Пател наголосив, що це позиція не лише Сполучених Штатів. Він нагадав, що таку саму думку чітко оголосили держави G7, союзники по НАТО і країни Євросоюзу.

Представник Держдепу зазначив, що якщо Китай припинить підтримувати РФ, то Росії буде важко підтримувати війну проти України. Речник наголосив, що "жодна країна не повинна давати Путіну платформу для ведення його агресивної війни проти України".

Він додав, що США та інші країни Заходу не можуть повернутися до звичайного ведення бізнесу з Росією або заплющити очі на явні порушення країною-агресоркою РФ міжнародного права.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Путін підтримав мирний план Китаю: Держдеп США зробив важливе звернення до КНР
Позиція Китаю щодо війни в Україні/ Інфографіка: Главред

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї 16-17 травня – що відомо

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай 16-17 травня із державним візитом на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Раніше історик і військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна. Жирохов зауважив, що візит Путіна до Китаю має таку саму важливість, як будь-який інший візит президента до Вашингтона.

"Тобто йому треба підтвердити візит до свого сюзерену, щоб показати свою відданість. Завдяки Китаю Путін перебуває при владі, тому що це вигідно Пекіну", – зазначив військовий експерт.

Проте, чи зможе диктатор отримати те, що бажає, ще залишається питанням. Китай прагне отримати від Росії деякі технології, які досі не були передані, сказав Жирохов.

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповів в інтерв’ю Главреду, чи змінив Китай свою позицію щодо війни в Україні, та чи буде Сі Цзіньпін тиснути на Путіна. За словами Кулика, Китай готовий до поступок, переговори щодо миру в Україні почнуться восени.

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