Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2025, 19:41
Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +2 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 14 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть дощі та сніг

Погода в Україні 14 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що найближчої ночі температура повітря опуститься до 2-6 градусів тепла. Вдень температура повітря підвищиться до 6-10 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 12-16 градусів тепла. Невеликі дощі будуть у більшості областей. Опади не очікуються лише на півдні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: ventusky

Погода 14 жовтня

В Україні 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом у північних областях. Вдень дощі будуть скрізь, крім південного сходу. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни 9-14°. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 14 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+15 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +2...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода 14 жовтня у Києві

У Києві 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

