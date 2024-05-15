Ядерний шантаж на паузу: Китай може переконати Путіна - Кулик

Пекін не залишатиме Путіну великого простору для маневру та маніпуляцій, вважає Віталій Кулик.

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Зустріч Путіна із президентом Китаю Сі Цзіньпіном / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Під час зустрічі з Путіним президент Китаю Сі Цзіньпін може почати натякати на те, що диктатору треба йти на певні поступки у війні та відмовитись від ядерних погроз, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв’ю Главреду він розповів, що у Пекіні розуміють, що Росія буде брехати, намагатиметься повернути будь-яку заяву і поведінку Китаю у свій інтерес, але Пекін не залишатиме Путіну великого простору для маневру.

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"Я не впевнений у щирості їхніх перемовин і в тому, що між ними існує така велика довіра і взаєморозуміння. Після перемовин із росіянами з'являється досить детальний реліз, щоб не залишати якогось простору для ідеологічних чи інформаційних маніпуляцій. Тому в переговорах із Путіним Сі Цзіньпін, очевидно, порушуватиме питання про переговорний трек, недопущення ядерних випробувань або взагалі апеляції до ядерного шантажу", - говорить експерт.

Він також припустив, що через Китай можна вирішити питання співпраці Росії з Іраном.

"Китай досить напружено ставиться до будь-яких прямих взаємодій між Іраном і Росією та вважає, що будь-яке взаємне посилення між Іраном і Росією може загрожувати реалізації Китаєм транспортних коридорів", - продовжив Кулик.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства наголосив, що Пекін розраховує на збереження і розширення своєї присутності на російських секторах, а тому буде до останнього переконувати Путіна.

"Китай буде поступово освоювати Росію і висуватиме нові векселі Путіну на підтвердження", - підсумував він.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Ядерний шантаж Путіна - що відомо

Раніше повідомлялось, що російська влада піде на ядерну ескалацію тільки в разі звільнення Криму, у всіх інших ситуаціях на передовій, коли ЗСУ підуть у наступ, ЗС РФ будуть просто контратакувати.

Росія може показово вдарити тактичною ядреною зброєю на кількох напрямках. Цілями ядерних ударів росіян може стати як Європа, так і Україна, сказав письменник і публіцист Олександр Сотник.

Сполучені Штати і Китай категорично проти застосування ядерної зброї, і Володимир Путін це розуміє, зазначив політичний експерт Тарас Загородній.

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