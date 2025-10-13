"Залежний від Камалії": Захур зробив гучне зізнання про (не)розставання зі співачкою

Мохаммад Захур уперше відповів, як опинився під одним дахом із колишньою дружиною.

Мохаммад Захур пояснив, чому не хоче говорити з доньками про розлучення

Колишній чоловік Камалії також розкрив, чому вони досі живуть разом

Навесні 2023 року українська співачка Камалія та британо-палестинський бізнесмен Мохаммад Захур оголосили про розставання. За двадцять років разом у пари з'явилися доньки - двійнята Арабелла і Мірабелла.

12-річні дівчатка і сьогодні не знають, що їхні батьки розлучені - таким було рішення їхнього тата. Свою мотивацію, а також деталі особистого життя Камалії він розкрив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Бізнесмен розповів, що вважає доньок занадто юними, тому всіляко хоче вберегти їх від негативу, пов'язаного з розставанням батьків. До того ж ексчоловік Камалії не бачить необхідності розкривати таємницю, адже ні в нього, ні в співачки поки що немає нових партнерів.

"Я поки що собі не шукаю партнерок. Поки Камалія не знаходить партнерів, то я думаю, що дітей не можна зараз травмувати. Мені здається, якщо ми скажемо, це більше ранить, ніж вони дізнаються, а потім ми визнаємо це", - переконаний бізнесмен.

Чому Камалія живе із Захуром після розлучення

Багато хто і сьогодні не вірить, що співачка і бізнесмен дійсно розлучилися, адже пара разом відвідує світські заходи, разом відпочиває, і продовжує жити під одним дахом. Мохаммад Захур не вважає це чимось дивним, адже розлучення не зробило Камалію чужою для нього людиною.

"Досі емоційно залежний від Камалії. Будь-який її промах - це для мене промах. Будь-який її підйом - я щиро радію, від будь-якої її невдачі - мені боляче. Я вважаю, що мені на неї не все одно. Ми живемо в одному будинку. Нам це взагалі не дивно. Ми залишилися все одно людьми, одне одного все одно поважаємо. Ми розійшлися і все одно разом", - зізнався ексчоловік співачки.

Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

