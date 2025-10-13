Літаки та "Іскандери" вже на старті: масований удар може бути протягом 24 годин

https://glavred.net/war/samolety-i-iskandery-uzhe-na-starte-massirovannyy-udar-mozhet-byt-v-techenie-24-chasov-10706189.html Посилання скопійоване

Росія активізує підготовку до нової масованої ракетної атаки на Україну. За даними моніторингових джерел, ворог концентрує стратегічну авіацію на аеродромах та готує удари із застосуванням озброєння високого класу.

Протягом ночі зафіксовано підвищений рівень загрози використання крилатих ракет "Іскандер-К", балістичних ракет "Іскандер-М" та північнокорейських "KN-23". Ці комплекси здатні завдати значних руйнувань завдяки великій дальності та точності.

Стратегічна авіація Ту-22м3 продовжує виконувати передислокаційні рейси третій день поспіль за маршрутом Ахтубинськ — Борисоглєбське (Казань) — Ахтубинськ. Існує висока ймовірність, що літаки переозброюють крилатими ракетами Х-22 для наступної хвилі ударів.

Крім того, джерела "monitoringwar" повідомляють про недавній масований запуск ударних безпілотників "Герань-2" з різних пускових позицій, що свідчить про нарощування загроз та комплексність підготовки до атаки.

