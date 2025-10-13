Живиться за рахунок інших: в Україні є "рослина-вампір" - який вона має вигляд

Рослина живиться за рахунок інших рослин, обвиваючи їхні стебла і через спеціальні присоски.

Повилика є справжнім паразитом серед рослин / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

В Україні росте безліч незвичайних рослин, але не всі вони нешкідливі. Наприклад, кущі кампсиса можуть пошкодити фундамент будинку, а повитиця - знизити врожайність на ваших грядках. У Tik-Tok українка поділилася відео, в якому розповіла про особливості рослини-вампіра. Як виявилося, у неї немає ні листя, ні кореневої системи.

Який вигляд має "рослина-вампір" повитиця і як її позбутися

Повитиця є справжнім паразитом серед рослин, оскільки вона здатна "захопити" сільськогосподарські культури та значно знизити врожайність. Її прозвали "вампіром" не випадково, адже у повитиці немає ні власного листя, ні розвиненої кореневої системи.

Рослина живиться за рахунок інших рослин, обвиваючи їхні стебла і через спеціальні присоски - гаусторії забирає воду і поживні речовини у своєї "жертви".

Особливу небезпеку повитиця становить для бобових, овочевих культур, зернових і картоплі, сповільнюючи їхній ріст. Розмножується вона насінням, яке легко розлітається по ділянці і може довго зберігатися в ґрунті, створюючи ризик повторного зараження.

Якщо ви помітили повитицю, важливо негайно видаляти заражені рослини і спалювати їх разом із "жертвою" паразита, щоб не допустити поширення. Для профілактики і захисту ділянки корисно регулярно оглядати посадки, знищувати бур'яни і обробляти землю перед посадкою, щоб знизити ризик зараження.

