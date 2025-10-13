Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

Руслана Заклінська
13 жовтня 2025, 18:00
806
Президент підкреслив, що російські плани захоплення Донбасу провалюються, тепер українські війська просуваються вперед.
Зеленський назвав 'останній хід Путіна' й розповів, як завершити війну в Україні
Зеленський зробив заяву про війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ключові тези Зеленського:

  • Поразки Росії на фронті можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів
  • Росія компенсує невдачі повітряним терором
  • країні потрібні сучасні ППО та ракети

Поразки Росії на фронті посилюють внутрішній тиск на Кремль і можуть змусити російського лідера сісти за стіл переговорів. Повітряні атаки - це останній хід Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

За словами президента, українські підрозділи успішно стримали чергові атаки противника в Сумській та Донецькій областях, а російські спроби досягти своїх цілей провалюються. Зеленський наголосив, що Москва багаторазово відтерміновувала свої плани щодо захоплення Донбасу, але наразі саме українські війська просуваються вперед.

відео дня

"Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу. Вони постійно переносять цю безглузду мету. Влітку вони сказали Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців - до жовтня чи листопада. Натомість зараз наші війська просуваються вперед. Наші результати стали можливими завдяки тому, що в нас більше немає такої великої нестачі штатного озброєння, як раніше", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що частина успіхів стала можливою завдяки нарощенню внутрішнього виробництва озброєння. За його словами, понад 40% зброї на фронті зараз виготовлено в Україні, проте "кожен пакет військової підтримки від ваших країн важливий і досі".

"І прошу вас продовжувати підтримувати нас, щоб ми могли й далі змушувати росіян оборонятися. Що гірші будуть справи в Росії на фронті, то більшим буде внутрішній тиск на Путіна, який змусить його до серйозних переговорів", - закликав президент України.

Зеленський назвав 'останній хід Путіна' й розповів, як завершити війну в Україні
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Повітряний терор і атаки на енергетику

Як компенсацію за невдачі на землі, Росія, за словами Зеленського, посилила удари з повітря по цивільній інфраструктурі та енергетиці України. Через це, як зазначив президент, Україні необхідні сучасні системи ППО та ракети, які країна не може у повному обсязі виробляти сама.

Зеленський також повідомив, що нещодавно двічі за кілька днів обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання ППО, систем Patriot та ракет Tomahawk, а також енергетичне обладнання і відмову партнерів від купівлі російської нафти. Окремо президент подякував країнам, що приєдналися до програми PURL, - Нідерландам, Данії, Норвегії, Швеції, Німеччині, Канаді, країнам Балтії, Бельгії, Люксембургу, Ісландії та Словенії.

"Повітряний терор - це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити. Не допустити його перемог на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія", - наголосив він.

Тиск - шлях до переговорів

У підсумку свого виступу Зеленський закликав НАТО та окремі країни прискорити постачання оборонних систем та посилити координацію санкційного тиску на Росію. Президент звернув увагу на те, що військова допомога та економічний тиск - взаємопов’язані інструменти, які разом посилюють позицію України і наближають кінець війни.

"Війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться і ця війна теж. Путіна можна примусити до миру - так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз готується до звільнення заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир", - додав глава держави.

Яка нова тактика РФ - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів Главреду, що останнім часом Росія змінила підхід до атак по Україні. Тепер замість масованих ударів по багатьох містах одночасно основний вогонь концентрується на одному населеному пункті.

"Що зробили росіяни? Вони переорієнтувалися на удари в смузі шириною переважно 100-120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону. У цих регіонах вони завдають ударів по всіх елементах критичної інфраструктури. Якщо раніше росіяни умовно намагалися відключити світло у двох мільйонів українців, то тепер прагнуть, хоча б, у 60 тисяч", - вказує він.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. Ракети Tomahawk Трамп назвав "неймовірною, дуже потужною зброєю" і додав, що може обговорити це питання з Путіним перед остаточним рішенням.

Також командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Едуард Боднюк заявив, що кінець повномасштабної війни поки не проглядається. За його словами, демобілізація можлива лише за умови заміни одних військових іншими, тож мобілізація залишається необхідною.

Крім цього, новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер попередив, що Росія розглядає європейців як противника та воюючу сторону і може влаштувати "гаряче протистояння" будь-коли. Кремль прагне підірвати НАТО, дестабілізувати демократії та залякати населення.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

20:00Фронт
Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

19:41Синоптик
Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомо

Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомо

19:30Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Останні новини

20:00

Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

19:53

Використання ШІ-актриси у фільмах - показали нового персонажа

19:41

Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

19:30

Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомоВідео

19:11

Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Місія Томагавків: що чекає РФПогляд

19:05

Справжній убивця вапняного нальоту: просте рішення для блискучої ванноїВідео

19:02

Яка різниця між словами "шкОда" і "шкодА" - розкрито маловідомий нюансВідео

18:51

Морква та буряк принесуть рясний урожай: "золоті" дні для підзимового посівуВідео

Реклама
18:39

47-річна українська ведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

18:25

Долар і євро ростуть: НБУ дав новий курс валют на 14 жовтня

18:00

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

17:59

Секрет ідеальної яєчні: два простих інгредієнти творять справжні диваВідео

17:54

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

17:11

Живиться за рахунок інших: в Україні є "рослина-вампір" - який вона має вигляд

17:05

Не Київ: невідома історія міста, яке двічі було столицею і дало світові трьох геніїв

16:58

Обман століття: собака придумав геніальний трюк і поцупив смачні ласощі

16:50

Коли вийде 4 сезон "Бріджертонів": Netflix оголосив дату прем'єри

16:44

Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

16:27

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

Реклама
16:22

У Києві відбувся ювілейний 15-й Київський марафон Незламності 2025: 13508 учасників та понад 2 млн грн на ЗСУ

16:22

223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

16:13

"Мотанка" Софії Нерсесян: що означає пісня, з якою Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025Відео

16:03

Змінився до невпізнання: як склалася доля хлопця з кліпу Freestyler

15:58

Гриби біля будинку - удача чи загроза: правда, яку мало хто знаєВідео

15:53

"Готовий до поповнення": MELOVIN повідомив про несподівані зміни в житті

15:44

"Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?": Трамп жорстко висловився про переговори з Путіним

15:04

Очільник розвідки Німеччини попередив про загрозу нападу Росії і забив на сполох

14:56

Інтернет "піде на зліт": просто відсуньте роутер від одного "шкідника"Відео

14:38

Алан Бадоєв звернувся до доньки, яка живе закордоном — що він сказав

14:34

Удари по НПЗ Росії не є вирішальними, але вони сильно "б'ють" по Путіну - NYT

14:17

"Заробляти на українцях": спливла правда про зрадницю Лорак

14:01

З синцями: Даша Квіткова опинилася у лікарні

13:58

Секретна зброя проти цвілі: "ядерна" суміш творить справжні диваВідео

13:38

Україну накриють похолодання і дощі: як зміниться погода найближчими днями

13:36

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

13:12

Партнери АГТ: Тиск на компанію почався після заяви про участь у приватизації ОПЗ

13:12

Родичка Ніни Матвієнко: хто переміг у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025

13:03

Як буде українською "підковдра": мало хто знає правильну відповідьВідео

12:42

Ситний і наваристий: рецепт дуже смачного супу з родзинкоюВідео

Реклама
12:18

Чому 14 жовтня не можна багато працювати по дому: яке церковне свято

12:03

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

11:54

"Новий роман": відомий режисер розсекретив стосунки з Наталкою Денисенко

11:51

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:38

"Буде інше обличчя" Світлана Білоножко розкрила, на що іде заради молодості

11:26

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

10:58

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

10:56

ISW про провокації РФ в Естонії: Кремль запустив "Фазу нуль" підготовки до війни з НАТО

10:37

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

10:20

Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитись - як зараз виглядає "Холостяк"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти