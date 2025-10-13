Зеленський назвав 'останній хід Путіна' й розповів, як завершити війну в Україні

Президент підкреслив, що російські плани захоплення Донбасу провалюються, тепер українські війська просуваються вперед.

Зеленський зробив заяву про війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ключові тези Зеленського:

Поразки Росії на фронті можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Росія компенсує невдачі повітряним терором

країні потрібні сучасні ППО та ракети

Поразки Росії на фронті посилюють внутрішній тиск на Кремль і можуть змусити російського лідера сісти за стіл переговорів. Повітряні атаки - це останній хід Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

За словами президента, українські підрозділи успішно стримали чергові атаки противника в Сумській та Донецькій областях, а російські спроби досягти своїх цілей провалюються. Зеленський наголосив, що Москва багаторазово відтерміновувала свої плани щодо захоплення Донбасу, але наразі саме українські війська просуваються вперед.

"Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу. Вони постійно переносять цю безглузду мету. Влітку вони сказали Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців - до жовтня чи листопада. Натомість зараз наші війська просуваються вперед. Наші результати стали можливими завдяки тому, що в нас більше немає такої великої нестачі штатного озброєння, як раніше", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що частина успіхів стала можливою завдяки нарощенню внутрішнього виробництва озброєння. За його словами, понад 40% зброї на фронті зараз виготовлено в Україні, проте "кожен пакет військової підтримки від ваших країн важливий і досі".

"І прошу вас продовжувати підтримувати нас, щоб ми могли й далі змушувати росіян оборонятися. Що гірші будуть справи в Росії на фронті, то більшим буде внутрішній тиск на Путіна, який змусить його до серйозних переговорів", - закликав президент України.

Повітряний терор і атаки на енергетику

Як компенсацію за невдачі на землі, Росія, за словами Зеленського, посилила удари з повітря по цивільній інфраструктурі та енергетиці України. Через це, як зазначив президент, Україні необхідні сучасні системи ППО та ракети, які країна не може у повному обсязі виробляти сама.

Зеленський також повідомив, що нещодавно двічі за кілька днів обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання ППО, систем Patriot та ракет Tomahawk, а також енергетичне обладнання і відмову партнерів від купівлі російської нафти. Окремо президент подякував країнам, що приєдналися до програми PURL, - Нідерландам, Данії, Норвегії, Швеції, Німеччині, Канаді, країнам Балтії, Бельгії, Люксембургу, Ісландії та Словенії.

"Повітряний терор - це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити. Не допустити його перемог на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія", - наголосив він.

Тиск - шлях до переговорів

У підсумку свого виступу Зеленський закликав НАТО та окремі країни прискорити постачання оборонних систем та посилити координацію санкційного тиску на Росію. Президент звернув увагу на те, що військова допомога та економічний тиск - взаємопов’язані інструменти, які разом посилюють позицію України і наближають кінець війни.

"Війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться і ця війна теж. Путіна можна примусити до миру - так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз готується до звільнення заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир", - додав глава держави.

Яка нова тактика РФ - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів Главреду, що останнім часом Росія змінила підхід до атак по Україні. Тепер замість масованих ударів по багатьох містах одночасно основний вогонь концентрується на одному населеному пункті.

"Що зробили росіяни? Вони переорієнтувалися на удари в смузі шириною переважно 100-120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону. У цих регіонах вони завдають ударів по всіх елементах критичної інфраструктури. Якщо раніше росіяни умовно намагалися відключити світло у двох мільйонів українців, то тепер прагнуть, хоча б, у 60 тисяч", - вказує він.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. Ракети Tomahawk Трамп назвав "неймовірною, дуже потужною зброєю" і додав, що може обговорити це питання з Путіним перед остаточним рішенням.

Також командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Едуард Боднюк заявив, що кінець повномасштабної війни поки не проглядається. За його словами, демобілізація можлива лише за умови заміни одних військових іншими, тож мобілізація залишається необхідною.

Крім цього, новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер попередив, що Росія розглядає європейців як противника та воюючу сторону і може влаштувати "гаряче протистояння" будь-коли. Кремль прагне підірвати НАТО, дестабілізувати демократії та залякати населення.

