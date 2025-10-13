Плани РФ були майстерно зірвані: Сили оборони 'покрошили' купу окупантів з технікою

Російські окупанти намагалися прорватись на Добропільському напрямку.

Сили оборони відбили наступ РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

РФ пішла в штурм на Добропільському напрямку

Сили оборони України зірвали плани ворога та зупинили наступ

Українські захисники потужно відбили російський масований наступ на Добропільському напрямку. Про це повідомляє пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

Росіяни сунули у наступ, використовуючи 16 одиниць важкої бронетехніки: бойові машини піхоти (БМП), багатоцільові броньовані транспортери (МТЛБ) та танки. Окупанти хотіли прорвати оборону у напрямку Мирнограда та Разіного. При цьому росіяни кинули основні свої зусилля на село Шахове, намагаючись його захопити.

"Тактика ворога залишається незмінною. В першій хвилі наступу йдуть мотоциклісти, за якими виступає броньована техніка з піхотою на борту. Використовуючи для захисту системи РЕБ для подавлення безпілотників підрозділів Сил оборони України, колони мали намір завезти в населені пункти піхотинців, які після десантування повинні були закріпитися і згодом почати проводити наступальні дії з метою захоплення вказаних населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони змогли знищити ворога - плани ворога були зірвані. Артилерія, дрони та особовий склад ліквідували 78 російських окупантів. Також відомо, що українські військові знищили 9 бойових машин піхоти, 4 броньованих транспортера, 3 танки та 3 мотоцикли.

Що відомо про Добропілля / Інфографіка: Главред

Тактика російських військ – експертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що російські війська застосовують тактику "тисячі порізів", прагнучи не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках.

За його оцінкою, за рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від Донеччини. Снєгирьов додає, що окупанти намагаються контролювати Запорізьку область і можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

"Російські війська опрацьовують різні сценарії, адже розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю військовим шляхом доволі складно", — підкреслює експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Сили оборони України продовжують контрнаступ у районі Добропілля Донецької області та в районі Оріхова Запорізької області. На Запоріжжі українські воїни просунулися на понад три кілометри. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська. Про це заявив OSINT-аналітик Unit Observer.

Інші новини з фронту:

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

