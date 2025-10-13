Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомо

Президент України повідомив, що цього тижня планує зустрітися у Вашингтоні з президентом США.

Зеленський зустрінеться з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Обговорюватимуть кроки, які пропонує Україна

Зустріч, ймовірно, відбудеться 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Зустріч відбудеться цього тижня. Про це український лідер заявив на брифінгу з високою представницею ЄС Каєю Каллас.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що вже провів дві телефонні розмови з Трампом, під час яких обговорювалися російські удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі України, потреби у системах ППО та енергетичне забезпечення. Особливу увагу приділили новим далекобійним можливостям України.

"Нам не вистачило одного дзвінка, ми домовилися наступного дня, в неділю. Ми в ширшому колі обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо і чого очікуємо від США, де ми бачимо їх підтримку. Ми обговорили поле бою - співпадає, що в Росії нічого не виходить", - додав президент.

Дивіться відео заяви Зеленського про зустріч з Трампом:

Зеленський - про зустріч з Трампом / Фото: скріншот

Коли відбудеться зустріч

Раніше журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі X, що зустріч Трампа з Зеленським має відбутися у п'ятницю, 17 жовтня. Інформацію про майбутню зустріч президентів йому надали троє осіб, знайомих із планами.

"Це сталося після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення війни з Росією, а також після того, як українська делегація розпочала тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні", - написав Міллер.

Про що Зеленський говоритиме з Трампом - думка експерта

Дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур в ефірі Еспресо припустив, що зустріч президента США та президента України може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але лише за умови виконання певних вимог. За його словами, поспіх Трампа щодо зустрічі зумовлений успіхом у Газі та бажанням зосередитися на війні в Україні.

"Можливо, він хоче обговорити якісь принципові питання… буде продовжено тему щодо Tomahawk", - зазначив Шамшур.

Дипломат також вважає, що на порядку денному може з’явитися й питання першого імпічменту Трампа 2019 року.

Розмови Трампа з Зеленським – останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це вже була друга розмова між лідерами протягом двох днів. За словами Зеленського, сторони раніше домовилися обговорити низку ключових тематичних напрямків співпраці.

За даними Axios, під час розмови 11 жовтня обговорювалася можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Крім того, президенти обговорили питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot. За інформацією співрозмовника РБК-Україна, Трамп також цікавився поточною ситуацією в Україні, зокрема станом справ у Києві.

