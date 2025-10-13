'Трамп змушує їх прогинатися': розкрито, чому насправді США допомагають Україні

Олег Жданов стверджує, що американці історично сприймають Росію як ворога, побоюючись ядерної загрози.

США підтримують Україну через неприязнь до Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Жданова:

США підтримують Україну здебільшого через неприязнь до Росії

Риторика Трампа про дружбу з Москвою суперечить Пентагону

Американські військові сприймають політику Трампа як "червону ганчірку"

Американці підтримують Україну здебільшого через неприязнь Росії, а не лише з симпатії до Києва. Риторика президента США Дональда Трампа, який виступає за дружбу з Москвою, суперечить позиції Пентагону та частини суспільства. Про це в інтерв'ю Главреду розпоів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Президент США нещодавно заявив, що Україна здатна повернутися до кордонів 1991 року і навіть піти далі, що стало темою активних обговорень у міжнародних колах. Як пояснив військовий експерт, така риторика пов’язана із специфікою американського суспільства та настроями у країні.

"Річ у тім, що американське суспільство й американський народ дуже позитивно ставляться до України. До того ж весь час після Другої світової війни в американців образ ворога асоціювався з Радянським Союзом і Росією. Уявляєте, скільки поколінь американців виросло на тому, що СРСР - потенційний ворог!" - пояснив Жданов.

За його словами, американці боялися ядерної війни і вірили, що Радянський Союз може завдати удару по території США. Навіть були інциденти, коли ракети приводилися в готовність через помилки чи недопрацювання. І лише останнім моментом ситуацію вдавалося стабілізувати

"А за Трампа все навпаки: проводиться політика, яка передбачає, що Путін класний і дуже гарний, що США з Росією треба дружити, а Україна незрозуміло навіщо вплуталася у війну, бачачи, що РФ сильніша", - розповів експерт.

Жданов зазначив, що американці насправді не стільки підтримують Україну, скільки виступають проти Росії. На його думку, підхід Трампа, який раніше наголошував на необхідності дружніх відносин із РФ, є "червоною ганчіркою" для Пентагону.

"Американські бойові генерали, наприклад, той самий Келлог, усе життя сподівалися, що нарешті надеруть дупу Радянському Союзу, у цьому випадку Росії. А Трамп змушує їх прогинатися під те, що Путін - друг, що Росія класна, що з нею потрібно торгувати й укладати угоди", - додав полковник запасу ЗСУ.

Чи реальне повернення до кордонів 1991 року - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що наразі повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним, але не виключає можливості такого сценарію у майбутньому. За словами експерта, це можливо лише у разі серйозного внутрішнього краху Росії - падіння політичного керівництва та розпаду системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії 1917 року. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх - саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, які перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, щоб там вирішувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - зазначив Горбач під час чату на Главреді.

Зміна риторик Трампа - що відомо

Нагадаємо, 23 вересня пезидент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором заявив, що Україна за підтримки ЄС та НАТО може повернути всі окуповані Росією території. Він назвав війну РФ безцільною, підкреслив високий бойовий дух українців і зазначив, що зараз саме час для Києва діяти.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив зміну позиції адміністрації Трампа тим, що на місці подій усе виглядає інакше, адже росіяни втрачають багато людей і не можуть продемонструвати жодних здобутків. Він наголосив, що США залишаються прихильниками миру, але для його досягнення потрібні двоє.

Як повідомляв Главред, Трамп різко змінив риторику щодо України. За версією Sky News, такі зміни пояснюються військовими й економічними реаліями, впливом союзників, внутрішньою політикою та переговорною тактикою Трампа.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

