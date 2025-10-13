Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2025, 16:22
333
Регіна Абрамова займається в дитячо-юнацькій спортивній школі по шість-сім годин на день.
Українська гімнастка встановила світовий рекорд
Українська гімнастка встановила світовий рекорд / колаж: Главред, фото: loda.gov.ua

Коротко:

  • Гімнастка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині
  • Регіні вдалося перевершити минулий рекорд більш ніж у 2,5 раза

Шестирічна українська гімнастка Регіна Абрамова зі Львівської області встановила світовий рекорд Гіннесса, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.

В ОВА зазначили, що попередній світовий рекорд у 2017 році також встановила українка, семирічна Ніколь Князєва, яка виконала 80 підйомів із переворотом.

відео дня

"Регіні вдалося перевершити її результат більш ніж у 2,5 раза. Для Регіни це вже четвертий рекорд. У п'ятирічному віці вона встановила три національні досягнення: "Найтриваліше утримання тіла дитиною в позиції прямий перевернутий вис на кільцях. Дівчинка протрималася на кільцях п'ять хвилин 52 секунди... Регіна мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні здобутки присвячує Україні та нашим захисникам і захисницям", - ідеться в релізі.

Пресслужба ОВА зазначила, що Абрамова займається в дитячо-юнацькій спортивній школі по шість-сім годин на день.

Раніше вона стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши весь маршрут без сторонньої допомоги за дві години 29 хвилин. У п'ять років вона 55 разів виконала підйом із переворотом на перекладині.

Останні новини спорту

Зазначимо, як повідомляв Главред, у стартовому матчі основної частини Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Кристал Пелас" з рахунком 0:2. Голи лондонців забили Даніель Муньйос і Едді Нкетіа, по одному в кожному таймі.

Крім того, голосування щодо можливого виключення Ізраїлю з європейського футболу УЄФА тимчасово призупинив. Як повідомляє Sky News, керівництво вирішило не поспішати із санкціями, доки президент США Дональд Трамп просуває свій 20-пунктний план припинення війни в Газі та веде переговори між Ізраїлем і ХАМАС.

Нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Львова гімнастика спортивна гімнастика художня гімнастика Книга рекордів Гіннесса новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

18:00Війна
Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

17:54Синоптик
Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

16:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Останні новини

18:00

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

17:59

Секрет ідеальної яєчні: два простих інгредієнти творять справжні диваВідео

17:54

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

17:11

Живиться за рахунок інших: в Україні є "рослина-вампір" - який вона має вигляд

17:05

Не Київ: невідома історія міста, яке двічі було столицею і дало світові трьох геніїв

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:58

Обман століття: собака придумав геніальний трюк і поцупив смачні ласощі

16:50

Коли вийде 4 сезон "Бріджертонів": Netflix оголосив дату прем'єри

16:44

Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

16:27

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

Реклама
16:22

У Києві відбувся ювілейний 15-й Київський марафон Незламності 2025: 13508 учасників та понад 2 млн грн на ЗСУ

16:22

223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

16:13

"Мотанка" Софії Нерсесян: що означає пісня, з якою Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025Відео

16:03

Змінився до невпізнання: як склалася доля хлопця з кліпу Freestyler

15:58

Гриби біля будинку - удача чи загроза: правда, яку мало хто знаєВідео

15:53

"Готовий до поповнення": MELOVIN повідомив про несподівані зміни в житті

15:44

"Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?": Трамп жорстко висловився про переговори з Путіним

15:04

Очільник розвідки Німеччини попередив про загрозу нападу Росії і забив на сполох

14:56

Інтернет "піде на зліт": просто відсуньте роутер від одного "шкідника"Відео

14:38

Алан Бадоєв звернувся до доньки, яка живе закордоном — що він сказав

14:34

Удари по НПЗ Росії не є вирішальними, але вони сильно "б'ють" по Путіну - NYT

Реклама
14:17

"Заробляти на українцях": спливла правда про зрадницю Лорак

14:01

З синцями: Даша Квіткова опинилася у лікарні

13:58

Секретна зброя проти цвілі: "ядерна" суміш творить справжні диваВідео

13:38

Україну накриють похолодання і дощі: як зміниться погода найближчими днями

13:36

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

13:12

Партнери АГТ: Тиск на компанію почався після заяви про участь у приватизації ОПЗ

13:12

Родичка Ніни Матвієнко: хто переміг у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025

13:03

Як буде українською "підковдра": мало хто знає правильну відповідьВідео

12:42

Ситний і наваристий: рецепт дуже смачного супу з родзинкоюВідео

12:18

Чому 14 жовтня не можна багато працювати по дому: яке церковне свято

12:03

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

11:54

"Новий роман": відомий режисер розсекретив стосунки з Наталкою Денисенко

11:51

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:38

"Буде інше обличчя" Світлана Білоножко розкрила, на що іде заради молодості

11:26

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

10:58

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

10:56

ISW про провокації РФ в Естонії: Кремль запустив "Фазу нуль" підготовки до війни з НАТО

10:37

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

10:20

Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитись - як зараз виглядає "Холостяк"

10:18

З олією можуть бути проблеми: на Україну чекає найгірший урожай соняшнику за 10 років

Реклама
09:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 жовтня (оновлюється)

09:54

Німеччина за Меркель хотіла навчати армію РФ у центрах із лазерною зброєю - ЗМІ

09:45

В Україні запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не буде світла

09:43

Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа

09:43

Відключення світла в Україні - графіки на 13 жовтня (оновлюється)

09:31

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

09:29

Чому Путін раптом згадав зустріч на Алясці?Погляд

09:24

Найвідданіші та незабутні: найкращі супутниці серед знаків зодіаку

09:10

"Вона сказала "так": відомий український шоумен здивував весіллям

08:45

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти