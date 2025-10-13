223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

Коротко:
- Гімнастка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині
- Регіні вдалося перевершити минулий рекорд більш ніж у 2,5 раза
Шестирічна українська гімнастка Регіна Абрамова зі Львівської області встановила світовий рекорд Гіннесса, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.
В ОВА зазначили, що попередній світовий рекорд у 2017 році також встановила українка, семирічна Ніколь Князєва, яка виконала 80 підйомів із переворотом.
"Регіні вдалося перевершити її результат більш ніж у 2,5 раза. Для Регіни це вже четвертий рекорд. У п'ятирічному віці вона встановила три національні досягнення: "Найтриваліше утримання тіла дитиною в позиції прямий перевернутий вис на кільцях. Дівчинка протрималася на кільцях п'ять хвилин 52 секунди... Регіна мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні здобутки присвячує Україні та нашим захисникам і захисницям", - ідеться в релізі.
Пресслужба ОВА зазначила, що Абрамова займається в дитячо-юнацькій спортивній школі по шість-сім годин на день.
Раніше вона стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши весь маршрут без сторонньої допомоги за дві години 29 хвилин. У п'ять років вона 55 разів виконала підйом із переворотом на перекладині.
