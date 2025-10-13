Рус
  Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2025, 05:50
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до наступного випробування? Уважно подивіться на два зображення, на якому дівчинка малює на полотні. Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності, і в читачів є 19 секунд, щоб їх знайти. Ваш час починається!

Читачі повинні добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
13:38

"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

13:33

В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову

12:57

Головоломка для найзіркіших: лише одиниці знайдуть оленя за 10 секунд

