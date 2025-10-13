Рус
Харків під ударами КАБів: вирує пожежа, місто частково без світла є постраждалі

Руслан Іваненко
13 жовтня 2025, 22:21оновлено 13 жовтня, 22:51
Ракетний удар
/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Увечері 13 жовтня під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи через удари російських військ керованими авіаційними бомбами КАБ. Міський голова Ігор Терехов повідомив про наслідки атак.

За його словами, обстрілу зазнав Слобідський район, а у Салтівському районі виникла масштабна пожежа. Крім того, ворог влучив по території медичного закладу — попередньо зруйновано одну з господарчих споруд.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов. — Станом на 22:22 відомо про чотирьох поранених та пошкодження щонайменше 12 приватних автомобілів. Внаслідок ударів частково знеструмлені три райони Харкова".

Міська влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки та залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

