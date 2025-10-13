Харків під ударами КАБів: вирує пожежа, місто частково без світла є постраждалі

Увечері 13 жовтня під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи через удари російських військ керованими авіаційними бомбами КАБ. Міський голова Ігор Терехов повідомив про наслідки атак.
За його словами, обстрілу зазнав Слобідський район, а у Салтівському районі виникла масштабна пожежа. Крім того, ворог влучив по території медичного закладу — попередньо зруйновано одну з господарчих споруд.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов. — Станом на 22:22 відомо про чотирьох поранених та пошкодження щонайменше 12 приватних автомобілів. Внаслідок ударів частково знеструмлені три райони Харкова".відео дня
Міська влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки та залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
Новина доповнюється . . . . .
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред