"Готовий до поповнення": MELOVIN повідомив про несподівані зміни в житті

Український співак готовий дарувати свою любов.

Меловін заговорив про збільшення родини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меловін

MELOVIN натякнув на поповнення в родині

Що насправді мав на увазі артист

Відомий український співак MELOVIN заінтригував прихильників новим дописом в Instagram. У публікації артист зізнався, що готовий до "поповнення в родині".

Втім, як з'ясувалось, йдеться зовсім не про дитину. Співак уточнив, що мріє про нового домашнього улюбленця. MELOVIN зізнався, що обожнює тварин і вже давно задумується над тим, щоб узяти під свою опіку цуценя.

"Ця любов до тварин це щось… Що вам сказати? Я готовий до поповнення", — заявив він.

Меловін хоче стати батьком цуценя / фото: instagram.com, Меловін

MELOVIN уже мав декількох домашніх улюбленців за життя, а у ролі нового пухнастого друга він бачить песика породи мальтипу.

"Дуже хочу собі міні мальтипу, хлопчика", — розповів співак.

Меловін скоро придбає мальтипу / фото: instagram.com, Меловін

Артист натякнув, що дуже скоро здійснить свою мрію та придбає цуценя. Проте фанати засумнівались, чи зможе він приділяти йому достатньо часу і уваги, адже в артистів дуже щільних графік.

Любов Меловіна до тварин розчулила фанатів / фото: instagram.com, Меловін

Фанати підтримали бажання Меловіна / фото: instagram.com, Меловін

Меловіна спитали про плани на гастролі з собакою / фото: instagram.com, Меловін

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

