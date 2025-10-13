"Готовий до поповнення": MELOVIN повідомив про несподівані зміни в житті

Ви дізнаєтесь:
- MELOVIN натякнув на поповнення в родині
- Що насправді мав на увазі артист
Відомий український співак MELOVIN заінтригував прихильників новим дописом в Instagram. У публікації артист зізнався, що готовий до "поповнення в родині".
Втім, як з'ясувалось, йдеться зовсім не про дитину. Співак уточнив, що мріє про нового домашнього улюбленця. MELOVIN зізнався, що обожнює тварин і вже давно задумується над тим, щоб узяти під свою опіку цуценя.
"Ця любов до тварин це щось… Що вам сказати? Я готовий до поповнення", — заявив він.
MELOVIN уже мав декількох домашніх улюбленців за життя, а у ролі нового пухнастого друга він бачить песика породи мальтипу.
"Дуже хочу собі міні мальтипу, хлопчика", — розповів співак.
Артист натякнув, що дуже скоро здійснить свою мрію та придбає цуценя. Проте фанати засумнівались, чи зможе він приділяти йому достатньо часу і уваги, адже в артистів дуже щільних графік.
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
