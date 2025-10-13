47-річна українська ведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

Інна Шевченко та її близькі з величезною радістю вітають немовля в нашому світі.

https://glavred.net/stars/47-letnyaya-ukrainskaya-vedushchaya-rassekretila-imya-novorozhdennogo-syna-10706138.html Посилання скопійоване

Інна Шевченко народила - як ведуча назвала сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Коротко:

Інна Шевченко вперше стала мамою

Ведуча показала нове фото із сином та розкрила його ім'я

47-річна ведуча телеканалу ICTV Інна Шевченко 3 жовтня вперше стала мамою. Їй та її чоловікові Лорану довелося багато чого подолати на шляху до довгоочікуваного щастя - народження сина.

Сьогодні Шевченко виписали з пологового будинку, про що вона поспішила розповісти у своєму блозі в Instagram. У Франції, де зараз живе Інна, і звідки родом її чоловік, не прийнято влаштовувати свята з приводу виписки, але друзі все ж таки організували вечірку на честь малюка і його батьків.

відео дня

Завдяки цьому стало відомо, що первістка Інна Шевченко назвала Матіс. Також щаслива мама опублікувала нове зворушливе фото з новонародженим синочком, і пообіцяла пізніше поділитися деталями його появи на світ.

Інна Шевченко народила - як ведуча назвала сина / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко народила - як ведуча назвала сина / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий український шоумен Олександр Педан здивував шанувальників весіллям. Він поділився кадрами зі своїм давнім коханням.

Також щаслива Леся Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового Дмитра Бабчука. Ведуча зняла зворушливий момент між батьком і дитиною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред