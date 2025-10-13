47-річна українська ведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

Коротко:
- Інна Шевченко вперше стала мамою
- Ведуча показала нове фото із сином та розкрила його ім'я
47-річна ведуча телеканалу ICTV Інна Шевченко 3 жовтня вперше стала мамою. Їй та її чоловікові Лорану довелося багато чого подолати на шляху до довгоочікуваного щастя - народження сина.
Сьогодні Шевченко виписали з пологового будинку, про що вона поспішила розповісти у своєму блозі в Instagram. У Франції, де зараз живе Інна, і звідки родом її чоловік, не прийнято влаштовувати свята з приводу виписки, але друзі все ж таки організували вечірку на честь малюка і його батьків.
Завдяки цьому стало відомо, що первістка Інна Шевченко назвала Матіс. Також щаслива мама опублікувала нове зворушливе фото з новонародженим синочком, і пообіцяла пізніше поділитися деталями його появи на світ.
