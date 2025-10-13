Алан Бадоєв звернувся до доньки, яка живе закордоном — що він сказав

Ви дізнаєтесь:
Український режисер, продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв поділився в Instagram рідкісними кадрами своєї єдиної дочки Лоліти. Дівчині уже виповнилось 20 років і вона вразила схожістю зі своїм зірковим батьком.
Донька Алана Бадоєва проживає в Італії. Він нечасто ділиться деталями свого особистого життя, зокрема й інформацією про дітей, яких виховував у шлюбі з Жанною Бадоєвою. Проте днями Бадоєв опублікував у соцмережах знімки з донечкою та написав їй декілька зворушливих слів.
"Loli. Пролог до життя вже написано й зіграно. Далі – вільний політ. Обирай серцем", – побажав дитині режисер.
Лоліта Бадоєва на знімках позує у яскравих образах. Зокрема, в одному з них дівчина зробила кольоровий акцент у вигляді червоних панчіх, а для другого обрала сірі черевики-табі.
Алан Бадоєв — діти
Український режисер і продюсер Алан Бадоєв має двох дітей від колишньої дружини, телеведучої Жанни Бадоєвої: спільну доньку Лоліту та прийомного сина Бориса Кураченка (сина Жанни від попереднього шлюбу).
Обидвох дітей він виховував і продовжує підтримувати теплі стосунки, називаючи Жанну матір'ю своїх дітей. Лоліта та Борис живуть за кордоном.
Раніше Главред повідомляв, що український відомий режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв нарешті зустрівся з дочкою Лолітою. На своїй сторінці Алан поділився, що побачився з Лолітою в Парижі та провів із дочкою чотири дні.
Також український відомий режисер Алан Бадоєв, який нещодавно запустив спільний проєкт з Ольгою Навроцькою, поділився відвертим постом. Він виклав низку фотографій у білизні та без неї. Також він поділився краєвидами на океан, фото сигарет і льоду в склянці.
Про персону: Алан Бадоєв
Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських та зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їх опору окупантам.
