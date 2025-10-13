Рус
Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2025, 17:54оновлено 13 жовтня, 18:29
Ця магнітна буря така сильна, що може спровокувати погіршення самопочуття.
Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Вона настільки потужна, що може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

7 жовтня потужність магнітної бурі була на рівні шести балів. Наступного дня вона стала 4-бальною, але незабаром знову зросла. 10-11 жовтня магнітна буря трималася на рівні п'яти балів.

Очікувалося, що після цього буря стане слабшою і піде на спад, проте вона раптово посилилася після спалаху на Сонці. 12 жовтня потужність геомагнітного шторму зросла до восьми балів із дев'яти можливих. Це зробило її неймовірно сильною бурею, яка може ставати причиною погіршення здоров'я.

13 жовтня потужність бурі опустилася до 5,6 балів. Очікується, що незабаром вона піде на спад, а її потужність зупиниться на рівні трьох балів.

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 13 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 44 сонячні плями.

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

