Китай зобов’язався не продавати зброю Росії: Макрон зробив важливу заяву

Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Макрон подякував Пекіну за те, що Китай знайшов у собі сили "не допомагати Росії військово".

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Макрон подякував Китаю за зобов'язання не продавати зброю Росії/ скрін з відео Élysée в соцмережі Х, скрін

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві, а також від передачі країні-агресорці Росії будь-якої допомоги.

Відповідна заява Макрона прозвучала під час спільної пресконференції з лідером Китаю, який зараз перебуває з візитом у Парижі, повідомляє Le Figaro.

Французький президент заявив, що Франція "поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією". У той же час Макрон зазначив, що, попри такі зв’язки, Пекін знайшов у собі сили "не допомагати Росії військово".

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"З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", – сказав президент Франції.

Також він наголосив, що Париж відданий "підтримці тісного діалогу" з Китаєм. За словами Макрона, візит Сі Цзіньпіна був відзначений як можливість гарантувати, що Пекін "не надаватиме явної підтримки військових зусиль Росії".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін вперше за два роки 5 травня прибув у Францію з робочим візитом. Саме з цієї країни він розпочав своє європейське турне різними державами. Зокрема, після Франції Сі Цзіньпін має відвідати також Сербію та Угорщину.

Раніше повідомлялося, що Макрон у Парижі має намір тиснути на Сі Цзіньпіна з ключового питання. Повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має намір переконати його вплинути на агресора Росію, щоб Москва припинила військову агресію проти України. Також глави держав обговорять питання співпраці Парижа, Пекіна і Євросоюзу.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Як Китай допомагав Росії – останні новини

Раніше в АР повідомляли, що Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України. КНР різко збільшив продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які РФ використовує під час виготовлення ракет, танків, літаків для війни.

Також у США розкрили деталі, як Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами. Агресорка Росія не змогла б із такою швидкістю наростити своє військове виробництво, якби не підтримка з боку Китаю, відзначив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов розкрив позицію Китаю щодо війни в Україні. Останнім часом стало помітніше, що Пекін грає на боці Москви, зазначив Золотарьов. Він наголосив, що, намагаючись постати в білому одязі миротворця, Китай глобально грає проти США.

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