"Ненавиділа чути це": дружина Брюса Вілліса розкрила деталі про життя актора з деменцією

Анна Підгорна
14 жовтня 2025, 01:30
Емма Хемінг розповіла, з чим стикаються молодші доньки Міцного Горішка.
Емма Гемінг, Брюс Вілліс
Брюс Вілліс деменція - Емма Хемінг висловилася про стан чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

  • Як молодші доньки Брюса Вілліса переживають його хворобу
  • Як зараз почувається артист

Емма Хемінг отримала багато хейту за рішення відселити хворого на лобно-скроневу деменцію Брюса Вілліса. Дружина актора прийняла таке рішення для його комфорту, і щоб трохи полегшити горе і біль його сім'ї, яка проживає його повільне згасання разом із ним.

Коли доньки Вілліса від Хемінг дізналися про хворобу батька, Мейбел було 10 років, Евелін - 8. Сьогодні їм 13 і 11, і вони тримаються щосили, щоб підтримувати маму і піклуватися про батька, але це - занадто великий тягар для їхніх плечей, переконана Емма.

"Я думаю, що, враховуючи всі обставини, вони справляються добре. Але їм важко. Вони горюють. Вони дуже сумують за батьком. Він пропускає важливі події в їхньому житті. Для них це важко. Але діти витривалі. Раніше я ненавиділа чути це, бо люди не розуміли, через що ми проходимо. Я не знаю, чи зможуть мої діти коли-небудь оговтатися. Але вони вчаться, і я теж", - розповіла дружина Брюса Вілліса виданню Vogue.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг з дітьми
Брюс Вілліс та Емма Хемінг з Мейбел та Евелін / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Що ж стосується нинішнього стану Брюса Вілліса, то він зберігає звичні близьким риси, а вони намагаються концентруватися на любові, а не на хворобі. "Брюс, як і раніше, сміється, посміхається і в його очах, як і раніше, іскриться вогник. У житті бувають просто прекрасні моменти. І я не хочу, щоб люди ігнорували це, [хочу] щоб вони знали, що в нашому житті з Брюсом, як і раніше, є радість і сміх", - зазначає Емма Хемінг.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг
Брюс Вілліс деменція - Емма Хемінг висловилася про стан чоловіка / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Раніше Главред розповідав, що 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом. Їхні стосунки тривають уже три роки, що не дуже тішить близьке оточення співачки.

Також у ЗМІ 35-річну зірку "Гаррі Поттера", британську акторку й активістку Емму Вотсон, запідозрили в заручинах після її виходу у світ з каблучкою на безіменному пальці.

Про персону: Брюс Вілліс

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

шоу-бізнес Брюс Вілліс новини шоу бізнесу
14:56

Інтернет "піде на зліт": просто відсуньте роутер від одного "шкідника"Відео

14:38

Алан Бадоєв звернувся до доньки, яка живе закордоном — що він сказав

14:34

Удари по НПЗ Росії не є вирішальними, але вони сильно "б'ють" по Путіну - NYT

