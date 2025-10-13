Рус
Удари по НПЗ Росії не є вирішальними, але вони сильно "б'ють" по Путіну - NYT

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2025, 14:34
Україна вивела з ладу або пошкодила обладнання НПЗ, здатне переробляти 1,5 млн барелів сирої нафти на добу.
Коротко:

  • Дефіцит бензину вразив кілька регіонів Росії
  • Москва розгорнула більшу індустрію дронів, ніж українська

Глибоко в українській сільській місцевості, ближче до ночі, українські солдати проводили останні перевірки безпілотників - кожен із розмахом крил 7,3 метра і бойовим навантаженням близько 50 кг - і запускали їх у напрямку Росії. Про це пише у своєму репортажі The New York Times.

"Вранці ви прочитаєте, що нафтопереробний завод горить", - заявив командир, якого з міркувань безпеки називали тільки його позивним - "Каспер".

Однієї ночі The New York Times отримала рідкісний доступ до батальйону дальньої дії безпілотників за умови, що репортери не зазначатимуть навіть приблизний регіон, скільки дронів злетіло або скільки солдатів їх обслуговує.

Хоча розташовані вони далеко від лінії фронту, війська працювали в бронежилетах і шоломах, знаючи, що будь-якої миті їхнє місцезнаходження, якщо стане відомо, може бути вражене російською балістичною ракетою.

Наслідки українських ударів по об'єктах Росії

Аналітики зазначають, що кампанія безпілотників не є вирішальним ударом по Росії, але вона б'є по звичайних росіянах, а навіть такий автократ, як пан Путін, стежить за громадською думкою.

Повідомляється, що станом на минулий місяць Україна вивела з ладу або пошкодила обладнання НПЗ, здатне переробляти 1,5 млн барелів сирої нафти на добу - приблизно 20% потужностей Росії з переробки.

Дефіцит бензину, що поглиблюється, вразив кілька регіонів Росії та окупованих нею українських територій, а ціна на паливо зросла приблизно на 40% з початку року. АЗС обмежують продаж до п'яти галонів на одного водія (~20 літрів) - а в деяких місцях бензин зовсім зник, продають лише дизель.

Росія діє "у відповідь"

Оскільки війна триває, Москва розгорнула набагато більшу індустрію безпілотників, ніж українська, і завдає по Україні набагато інтенсивніших ударів, часто вражаючи міста і цивільні об'єкти без очевидної військової цінності. Маючи менший арсенал, українці змушені ретельніше відбирати цілі, і вони хочуть показати західним союзникам, що не завдають руйнувань і жертв серед цивільних без розбору.

Лідери України давно стверджували, що кремлівський диктатор Володимир Путін навряд чи всерйоз подумає про припинення бойових дій, якщо Росія не відчує більш серйозного економічного болю. Але поки що президент США Дональд Трамп не посилив санкції, незважаючи на те, що Путін відкинув його пропозицію про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"У результаті удари по НПЗ б'ють по способу життя і витратах росіян, але не завдають вирішального удару по грошових потоках Кремля", - пише ЗМІ.

У матеріалі також йдеться про те, що Москва не допустить, щоб нестача палива позначилася на армії. Хоча, на думку економіста Владислава Іноземцева, удар по НПЗ - ефективна стратегія для України. Росія мало що робить для захисту НПЗ засобами ППО, а запаси горючих рідин на НПЗ посилюють ефект ураження.

Коли б'ють по військовому заводу, його можуть відновити за 10 днів, "а нафтопереробні заводи горять весь цей час". До того ж ремонт ускладнений через неможливість імпортувати обладнання з Європи та США.

Ба більше, застосування вітчизняної зброї дає Україні більшу свободу дій, і кампанія ударів по НПЗ різко збільшилася в серпні. Тільки 14-й полк вразив 17 об'єктів у Росії.

Ситуація з безпілотниками та військовими можливостями України

Поки українська армія зазнає труднощів із комплектуванням сил на фронті, у полку безпілотників із цим проблем немає. Вітчизняна оборонна промисловість, включно з виробниками дронів, значно розширилася під час війни, але працює ще не на повну потужність.

Найнагальнішим обмеженням тепер є не здатність виробляти зброю, а здатність платити виробникам. Україна наполягає, щоб її західні союзники надали кошти для нарощування виробництва.

"Якби у нас було ще на мільярди доларів більше, хід війни дуже швидко б змінився", - сказав "Каспер".

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Нагадаємо, що в Росії прогриміли потужні вибухи. Вони прогриміли за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

