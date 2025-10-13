Долар і євро ростуть: НБУ дав новий курс валют на 14 жовтня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 14 жовтня
- На скільки подорожчав курс євро
- Яким буде курс злотого 14 жовтня
Національний банк України підвищив офіційний курс євро та долара, а курс злотого не змінився 4 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
На вівторок, 14 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,61 грн/дол., що на 11 копійку більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро незначно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,13 грн/євро, що на 3 копійки більше, ніж 13 жовтня. Щодо євро гривня послабила свої позиції.
Курс злотого на 14 жовтня
13 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,29 грн/злот. 14 жовтня курс не змінився - 11,29. Таким чином гривня не змінила свою позицію щодо злотого.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.
Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
