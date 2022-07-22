Німецька сучасна система ППО IRIS-T буде готова для відправки в Україну в кінці літа

Анналена Бербок розповіла, коли Україна отримає систему ППО IRIS-T / Фото УНІАН, mil.in.ua

Система протиповітряної оборони IRIS-T буде готова для відправки в Україну в кінці літа. Зараз вона знаходиться в Німеччині на стадії виробництва.

Як розповіла глава МЗС ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю DW, в Німеччині, як і в багатьох європейських державах, в запасах є не все, що потрібно Україні.

"Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка зараз знаходиться лише на стадії виробництва і, сподіваюся, буде готова в кінці літа. І так ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоб підтримати Україну ще більше", - сказала міністр закордонних справ Німеччини.

За її словами, питання поставки Україні зброї – це не гонка за місцем у рейтингу. Йдеться про спільну підтримку України з боку всього міжнародного співтовариства, країн-членів НАТО.

Вона нагадала, що, наприклад, разом з Нідерландами Німеччина постачає Україні гаубиці, і частково намагається отримати боєприпаси в інших країнах, тому що немає потрібних в наявності.

Що відомо про систему ППО IRIS-T

Основою ЗРК є ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System tail) з інфрачервоною наводкою, створена на базі однойменної ракети "повітря-повітря".

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід BvS10) і містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами.

Є модифікації середнього та малого радіуса. IRIS-t SLM дозволяє вражати цілі на відстані до 40 км, а в коротшій версії SLS – до 25 км.

ЗРК IRIS-T був створений в 2014 році / Фото mil.in.ua

Основним сенсором комплексу є австралійська РЛС CEAFAR GBMMR з 3D-радаром з активною фазованою антенною решіткою (АФАР).

Також може застосовуватися німецька РЛС TRML-4D (Hensoldt), що дозволяє виявляти цілі на відстані до 250 км.

Комплекс створений в 2014 році, а єдиним оператором системи з 2019 року є Швеція. Уряд Німеччини видав дозвіл на експорт 23 одиниць до Єгипту.

Військова допомога Україні

20 липня США і союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливості поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

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