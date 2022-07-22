УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Німецька сучасна система ППО IRIS-T буде готова для відправки в Україну в кінці літа

22 липня 2022, 09:37

Система протиповітряної оборони IRIS-T зараз знаходиться тільки на стадії виробництва.

IRIS-t, Анналена Бербок
Анналена Бербок розповіла, коли Україна отримає систему ППО IRIS-T / Фото УНІАН, mil.in.ua

Система протиповітряної оборони IRIS-T буде готова для відправки в Україну в кінці літа. Зараз вона знаходиться в Німеччині на стадії виробництва.

Як розповіла глава МЗС ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю DW, в Німеччині, як і в багатьох європейських державах, в запасах є не все, що потрібно Україні.

"Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка зараз знаходиться лише на стадії виробництва і, сподіваюся, буде готова в кінці літа. І так ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоб підтримати Україну ще більше", - сказала міністр закордонних справ Німеччини.

За її словами, питання поставки Україні зброї – це не гонка за місцем у рейтингу. Йдеться про спільну підтримку України з боку всього міжнародного співтовариства, країн-членів НАТО.

Вона нагадала, що, наприклад, разом з Нідерландами Німеччина постачає Україні гаубиці, і частково намагається отримати боєприпаси в інших країнах, тому що немає потрібних в наявності.

Що відомо про систему ППО IRIS-T

Основою ЗРК є ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System tail) з інфрачервоною наводкою, створена на базі однойменної ракети "повітря-повітря".

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід BvS10) і містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами.

Є модифікації середнього та малого радіуса. IRIS-t SLM дозволяє вражати цілі на відстані до 40 км, а в коротшій версії SLS – до 25 км.

ЗРК IRIS-T
ЗРК IRIS-T був створений в 2014 році / Фото mil.in.ua

Основним сенсором комплексу є австралійська РЛС CEAFAR GBMMR з 3D-радаром з активною фазованою антенною решіткою (АФАР).

Також може застосовуватися німецька РЛС TRML-4D (Hensoldt), що дозволяє виявляти цілі на відстані до 250 км.

Комплекс створений в 2014 році, а єдиним оператором системи з 2019 року є Швеція. Уряд Німеччини видав дозвіл на експорт 23 одиниць до Єгипту.

Військова допомога Україні

20 липня США і союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливості поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 25 липня 2022: Ракам - втрати, Левам - старі борги, Терезам - розчарування

12:44

У Зеленського ракети для HIMARS назвали головним "прискорювачем" перемоги України у війніВідео

12:37

"Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою

12:26

В Україні ліквідували танкіста з "таємної" військової бази РФ в Абхазії

12:19

HIMARS розтрощили російський командний пункт на Луганщині: близько 100 окупантів загиблі чи пораненіВідео

Реклама
11:58

"Пекельна ніч": під Мелітополем завдали удару по захопленому РФ аеродромуВідео

11:55

"Все життя змінилося за одну хвилину": Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни

11:46

Україну атакують найсильніші грози і дощі з градом: синоптики попередили про небезпекуВідео

11:41

Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка

11:32

Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту ОдесиВідео

11:25

"Вже кілька днів не викисають": Волочкова і Джигурда роздяглися до трусів, розсмішивши Івлєєву

11:10

Влад Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобуВідео

10:58

ЗСУ отримають десятки HIMARS і MLRS: Єрмак розкрив деталі домовленостей з СШАВідео

10:55

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

10:30

"Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантівВідео

10:29

"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра ВеликобританіїВідео

09:59

Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидцяВідео

09:59

"А куди діватися?": Кіркоров заговорив про втечу з Росії

09:38

"Злив" України через Мінськ-3: ексміністр оцінив найгірший сценарій завершення війниВідео

09:23

Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війнуВідео

Реклама
09:12

Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпеньВідео

08:59

Гуркіт і клуби диму: під Мелітополем підірвали залізницюВідео

08:34

"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в РосіюВідео

08:31

Часткова перемога України, або Чому Путін погодився на зернову угодуПогляд

08:30

Під Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФВідео

08:30

Як підготувати будинок до зими: ТОП-10 важливих порад для тепла і комфортуВідео

08:00

54 "двохсотих" та знищені склади боєприпасів: авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня УкраїниВідео

07:21

ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISWВідео

06:11

Російський наступ на Донбасі остаточно захлинувсяПогляд

06:00

Якщо війна затягнеться, офіційний курс долару буде по 40 — економіст Олег Пендзін

06:00

День ангела Ольги 2022: привітання, листівки і картинки для рідних і коханих

05:20

Найсмачніший грибний паштет з хрусткими грінками: швидкий рецептВідео

03:33

Як прати речі, аби вони приємно пахли та чим освіжити одяг: секрети господиням

02:42

Китай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломатВідео

02:10

Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пеклоВідео

01:40

Гороскоп Таро на серпень 2022: Козерогам - прибуток, Водоліям - поворот долі, Рибам - переїздВідео

01:07

Гороскоп Таро на тиждень 25-31 липня: Овнам - вороги, Левам - уроки долі, Козерогам - грошове везінняВідео

00:51

Прикмети на 24 липня: які 3 речі не можна робити в день Ольги, щоб не втратити достаткуВідео

23 липня, субота
23:56

Стрибок курсу долара: скільки наразі коштують бензин, дизель та автогазВідео

23:27

Влад Яма втік у перший день війни до США, а батьків кинув під обстріламиВідео

Реклама
23:07

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

22:49

Жданов назвав найбільшу загрозу "зернової угоди" з РФ для УкраїниВідео

22:44

"Так багато, як зможемо". у США розповіли, скільки ще HIMARS отримає УкраїнаВідео

22:10

"Тирана ліквідували": Огризко спрогнозував, коли Путіна усунуть від владиВідео

22:09

"Путін, щоб ти...": Вєрка Сердючка розриває соцмережі новою кричалкоюВідео

21:41

Пожежа спалахнула моментально: з'явилися подробиці ракетного удару по Одеському порту і перші фотоВідео

21:21

Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням на саміті в Києві: як виглядає перша леді УкраїниВідео

21:10

Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинкаВідео

21:06

Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала датуВідео

20:23

Знищено багато ворожої техніки: у Горлівці пролунав потужний вибухВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти