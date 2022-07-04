Чехія підстрахує Словаччину: Братислава передасть Україні радянські винищувачі МіГ-29

Едуард Гегер не розкрив деталі майбутньої передачі військової техніки Україні / Фото УНІАН

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Про це сказав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються, передає СТ24.

"Я не хочу детально говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі", - сказав прем'єр Словаччини.

Поки країна не отримає замовлені американські винищувачі F-16, поставки яких затримуються, повітряний простір Словаччини допоможе захистити Чехія. Відповідні домовленості підтвердив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала, який разом з Гегером виступив в ефірі чеського телебачення.

Гегер сказав, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік.

І Гегер, і Фіала зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна могла захищатися від вторгнення Росії, чия армія на папері та в ефірах кремлівських телеканалів виглядала набагато сильнішою, ніж виявилася в реальності.

"У нас є всі передумови вірити, що Україна переможе в цій війні", - зазначив прем'єр Словаччини.

Однак Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу пройде, поки Україна поверне повний контроль над своєю територією, і зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститися від росіян.

"У них має бути зброя, щоби вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку і нашу свободу. Вони борються за нас", – додав він.

Фіала також повідомив, що в разі необхідності Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

За даними The Military Balance, за 2021 ВПС Словаччини мали на озброєнні 9 МіГ-29а та 2 МіГ-29УБ. Водерочас у Чехії є 12 винищувачів JAS 39 Gripen C і 2 D. У Польщі в розпорядженні повітряних суден більше: 22 МіГ-20А, 6 МіГ-29УБ і 50 F-16 різних типів.

Як повідомляв Главред, Польща передала Україні практично всі запаси запчастин і бойового комплекту для винищувачів МіГ-29, які були у Варшави. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть в оперативному порядку відновлювати боєздатність своїх військових літаків. Київ успішно протистоїть ВПС Росії, проте ресурсів для тривалої боротьби все ж не вистачає, тому держава як і раніше вимагає від Заходу поставок винищувачів.

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