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"Безвідповідально грабувати Бундесвер": Міноборони Німеччини відмовилося передати Україні БТРи Fuchs

7 липня 2022, 14:56

Німецький опозиційний блок ХДС/ХСС запропонував передати Україні бронетранспортери Fuchs зі складів Бундесверу. Але в міноборони країни назвали це "грабунком".

Німеччина відмовилася передати Україні бронетранспортери Fuchs
Німеччина відмовилася передати Україні бронетранспортери Fuchs / Фото Вікіпедія

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

За словами Ламбрехт, Німеччина підтримує Україну, але повинна подумати і про свою безпеку, повідомляє DPA.

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо. Але ми повинні гарантувати здатність Німеччини захищатися. Тому безвідповідально хотіти пограбувати бундесвер, особливо в цей час", — заявила глава міноборони Німеччини.

Зазначимо, німецький опозиційний блок ХДС/ХСС запропонував передати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs зі складів Бундесверу.

"Українська армія потребує швидкого постачання надійних засобів, які можна було б одразу використовувати на передовій. Такі засоби є на озброєнні Бундесверу і повинні бути зняті з використання бундесвером – це бронетранспортер Fuchs", — заявили в ХДС.

Генерал Ебергард Цорн, який виконує функції генерального інспектора Збройних сил Німеччини, заявив, що у Бундесверу немає можливості передати Україні техніку зі своїх запасів.

Зазначимо, на сьогодні Німеччина має на озброєнні понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.

Довідка. Бронетранспортер Fuchs ("Лис") - колісний бронетранспортер, який був розроблений Daimler-Benz, а випускався з 1979 року на заводі Rheinstahl Wehrtechnik (зараз – Rheinmetall).

Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати зброю Україні стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це - і робити це інтенсивно - до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – сказав Олаф Шольц 29 червня на другий день саміту НАТО в Мадриді.

1 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки.

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