"Безвідповідально грабувати Бундесвер": Міноборони Німеччини відмовилося передати Україні БТРи Fuchs

Німецький опозиційний блок ХДС/ХСС запропонував передати Україні бронетранспортери Fuchs зі складів Бундесверу. Але в міноборони країни назвали це "грабунком".
Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.
За словами Ламбрехт, Німеччина підтримує Україну, але повинна подумати і про свою безпеку, повідомляє DPA.
"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо. Але ми повинні гарантувати здатність Німеччини захищатися. Тому безвідповідально хотіти пограбувати бундесвер, особливо в цей час", — заявила глава міноборони Німеччини.
Зазначимо, німецький опозиційний блок ХДС/ХСС запропонував передати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs зі складів Бундесверу.
"Українська армія потребує швидкого постачання надійних засобів, які можна було б одразу використовувати на передовій. Такі засоби є на озброєнні Бундесверу і повинні бути зняті з використання бундесвером – це бронетранспортер Fuchs", — заявили в ХДС.
Генерал Ебергард Цорн, який виконує функції генерального інспектора Збройних сил Німеччини, заявив, що у Бундесверу немає можливості передати Україні техніку зі своїх запасів.
Зазначимо, на сьогодні Німеччина має на озброєнні понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.
Довідка. Бронетранспортер Fuchs ("Лис") - колісний бронетранспортер, який був розроблений Daimler-Benz, а випускався з 1979 року на заводі Rheinstahl Wehrtechnik (зараз – Rheinmetall).
Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати зброю Україні стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це - і робити це інтенсивно - до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – сказав Олаф Шольц 29 червня на другий день саміту НАТО в Мадриді.
1 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки.
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