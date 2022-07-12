10 танків Leopard і 20 бронетранспортерів M113: Іспанія планує передати Україні важку техніку

Танки Leopard и бронетранспортеры M113 / Bundeswehr, mil.in.ua

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard і близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Зараз представники Міністерства оборони Іспанії вивчають можливість надання Україні такої техніки для захисту від Росії у відповідь на запити Києва про надання такої зброї, які надходили неодноразово. Про це повідомляє видання Infodefensa.

"Це рішення стане поворотним моментом щодо виду допомоги, яку уряд був готовий надати Володимиру Зеленському, оскільки досі це обмежувалося в основному оборонними матеріалами", – пише видання.

Таку військову допомогу можуть передати у три етапи. Якщо іспанський уряд прийме рішення про передачу техніки, то її спочатку потрібно буде модернізувати. Оновлення і модернізація відбуватиметься на території Іспанії, а фінансуватиме її український уряд за рахунок коштів Європейського фонду миру Євросоюзу. Для цього потрібну буде підписати відповідний контракт з компаніями Іспанії.

Після оновлення техніки її перекинуть на фронт.

Танки Leopard – що про них відомо

Leopard 1 – це основний бойовий танк, який розроблявся і виготовлявся в Західній Німеччині. Його взяли на озброєння у 1965 році. Він став першим німецьким танком, який був створений після Другої світової війни.

Пізніше його взяли на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки тому, що проводилися програми з модернізації, така техніка досі лишається на озброєнні у 12 країнах на чотирьох континентах світу.

Військова допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація, що Іспанія розглядає можливість передати Україні важке озброєння, чого раніше ця країна ще не робила. Проте тоді йшлося про танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси.

Проте потім Німеччина наклала вето на плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Йдеться про 40 старих танків німецького виробництва, які раніше Мадрид збирався віддати Києву. Відтепер Україні можуть відправити лише 10 танків, якщо іспанський уряд прийме позитивне рішення.

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