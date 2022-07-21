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У США просять Пентагон передати Україні передові реактивні винищувачі – Fox News

21 липня 2022, 08:18

Адміністрація Байдена ще не підтримала відправку військових літаків в Україну. При цьому українські пілоти здатні пройти навчання за лічені місяці.

Американські винищувачі F-15
Україні дуже потрібні передові літаки для відбиття атак росіян / Фото US Air Force

У Сенаті США закликали Пентагон розглянути питання про включення в майбутні пакети військової допомоги Україні передових винищувачів.

Лист двопартійної групи з шести сенаторів направив міністру оборони Ллойду Остіну і голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі сенатор Ден Салліван, повідомляє Fox News.

Сенатори закликали Пентагон прискорити передачу Україні оборонної допомоги в рамках пакету, узгодженого в травні в рамках "додаткових асигнувань Україні" на 20 мільярдів.

Журналісти поспілкувалися з українським пілотом з позивним "Джус". За його словами, передові літаки "критично важливі" для відбиття атак росіян, а літаки американського виробництва мають ті якості, яких не мають радянські Міг-29 і Су-27, які є на озброєнні ЗСУ.

"Реактивні літаки США - це багатофункціональні платформи з передовими датчиками і зброєю, які можуть допомогти нам, перш за все, убезпечити наші міста, нашу інфраструктуру та наших цивільних осіб від ракетних ударів і бомбардувальників, а також отримати перевагу в повітрі над лінією фронту і забезпечити безпеку Сухопутних військ", - сказав "Джус".

Fox News називають "Джуса" пілотом ескадрильї, що привернула міжнародну увагу в перші тижні війни за час оборони Києва.

"Джус" разом зі своїм колегою минулого місяця прибули до Вашингтона, щоб зустрітися з Салліваном та іншими законодавцями. Пілоти пояснили, що без літаків, оснащених сучасними засобами захисту, вони виконували "самогубні місії".

Адміністрація Байдена ще не підтримала відправку військових літаків в Україну. Однак представники США і України заявляють, що українські пілоти більш ніж здатні пройти навчання на сучасних американських літаках четвертого покоління за лічені місяці.

Генерал ВПС США Чарльз Браун підтримав навчання українських пілотів і сказав, що США та їхні союзники зобов'язані "бути готові передавати їм свої вміння". Однак генерал не назвав тип літака, який США або їх союзники потенційно нададуть Україні.

Як повідомляв Главред, раніше в Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що для того, щоб Україна отримала американські винищувачі, повинна пройти певна процедура. В цілому, це нешвидкий процес.

4 липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.

Польща передала Україні практично всі запаси запчастин і бойового комплекту для винищувачів МіГ-29, які були у Варшави. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть в оперативному порядку відновлювати боєздатність своїх військових літаків. Київ успішно протистоїть ВПС Росії, проте ресурсів для тривалої боротьби все ж не вистачає, тому держава, як і раніше, вимагає від Заходу поставок винищувачів.

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