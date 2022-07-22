Україна може отримати від США легендарні штурмовики A-10 Thunderbolt II

Під час операції "Буря в пустелі" A-10 знищили тисячі одиниць військової техніки / Фото U. S. Air Force, УНІАН

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливість поставок української армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною. Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл на Аспенському форумі з безпеки.

Його слова послідували за заявою начальника штабу ВПС Чарльза Брауна, який сказав, що ЗСУ в кінцевому підсумку доведеться відмовлятися від радянських літаків, передає Defence Express.

У Кендалла ж запитали, від яких літаків слід позбутися самим США. Він відповів, що від "поважних" А-10. Після цього модератор запитав: чому б не віддати ці літаки Україні.

"Сьогодні генерал Браун ставив питання про те, які винищувачі можуть зацікавити Україну. Це багато в чому залежить від самої України... можливі старіші системи США. Ми будемо відкриті для обговорення з ними їхніх потреб і того, як ми можемо їх задовольнити", – відповів міністр ВПС США.

За його словами, є низка інших літаків, які могла б отримати українська армія. Наприклад, шведські Gripen, якими користується Чехія, А також Eurofighter або Rafales.

ЛітакиАа-10 Thunderbolt II ще називають "Бородавочниками" / Фото U. S. Air Force

A -10 Thunderbolt II - це легендарний одномісний штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки сухопутних військ, знищення колон ворожої техніки. Ці літаки ще називають "Бородавочниками".

Вперше розмови про передачу літаків A-10 Thunderbolt II Україні почалися ще навесні, коли російські окупанти прямували в бік Києва.

Штурмовик має 11 вузлів підвіски і може нести понад сім тонн зброї. Зокрема, ракети AGM Maverick з дальністю запуску до 28 км. Під час операції "Буря в пустелі" A-10 знищили близько 900 іракських танків, 1200 артилерійських установок і 2000 одиниць іншої техніки.

Дуже важливою перевагою А-10 є відсутність високих вимог до злітно-посадкових смуг, адже він може базуватися навіть на наземних аеродромах. Також А-10 простий в обслуговуванні в польових умовах.

Літак А-10 Thunderbolt II дуже простий в обслуговуванні в польових умовах / Фото U. S. Air Force

Як повідомляв Главред, в Сенаті США закликали Пентагон розглянути питання про включення в майбутні пакети військової допомоги Україні передових винищувачів. Лист двопартійної групи з шести сенаторів направив міністру оборони Ллойду Остіну і голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі сенатор Ден Салліван.

Раніше в Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що для того, щоб Україна отримала американські винищувачі, повинна пройти певна процедура. В цілому, це нешвидкий процес.

4 липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.

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