Генерал США назвав головну проблему на шляху постачання зброї Україні/ Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Захід надає Україні одні з найкращих одиниць озброєння, щоб наша держава могла відбивати російські атаки. Але зброї все одно не вистачає, у ЗСУ потребують отримання більшої її кількості. Проте з поставками виникли проблеми, і головна причина цього – неготовність виробничих потужностей західних країн перейти на "воєнні рейки".

Зараз виробництво зброї у західних державах залишається на такому рівні, яким воно було і в мирний час. Про це сказав бригадний генерал армії США у відставці Марк Арнольд, пише "РБК-Україна".

До лютого 2022 року, коли Росія реалізувала злочинне широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу не створювали запасів озброєнь і боєприпасів, які могли б дозволити витримати тривалу війну. І зараз багато країн теж продовжують мислити реаліями мирного часу.

Проте у багатьох країнах все-таки відбулися деякі зміни.

"Але НАТО та західні країни, які підтримують Україну, бачать зовсім інший світ. І ми можемо говорити про те, як швидко змінився Альянс за останні три місяці", – зазначив американський генерал у відставці.

За словами Арнольда, країнам важко швидко наростити виготовлення нової зброї, а також збільшити потужності з ремонту резервної військової техніки для відправлення Україні.

"Це довгий і складний ланцюжок поставок. І швидко наростити ці виробничі потужності не вийде. Але думаю, що точно може бути збільшення поставок в Україну. Що буде складно, так це забезпечувати їх на довгостроковій основі", – зазначає генерал армії США у відставці.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні Сили України завдали удару по місцю розміщення російських окупантів. ЗСУ вдарили по загарбниках в смт Нова Маячка Олешківського району. Були уражені штаб і казарми окупантів.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

Читайте також: