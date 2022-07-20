Частина вже в Україні: США та партнери передадуть 20 систем HIMARS

США передадуть Україні 20 HIMARS / Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

США разом із партнерами мають намір передати Україні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, йдеться в заяві голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час брифінгу.

Станом на сьогодні, 20 липня, американці вже передали нашій країні 12 систем HIMARS.

Також міністр оборони США Ллойд Остін похвалив українських військових за те, що вони дуже вправно використовують РСЗВ на полі бою проти росіян.



Міллі додав, що країна й надалі продовжить постачання зброї Україні.

Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставленим цілям. Україна як і раніше ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів з HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ виявиться всього 12 таких установок.

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