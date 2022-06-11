Німецька ППО IRIS-T захистить міста України через кілька років, а Київ - у жовтні - Мельник

Німецька ППО IRIS-T захистить міста України через кілька років / скріншот

Німецька система ППО IRIS-T, яку ФРН передасть Україні вже в жовтні, допоможе прикрити Київ, а через три-чотири роки убезпечить інші міста і важливі об'єкти України.

Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник В інтерв'ю НВ, дипломати працювали над передачею даної системи ППО з перших днів війни, виготовлення для України завершиться в кінці літа, потім пройде навчання, а поставка Iris-T відбудеться в жовтні.

"Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ця система найкрутіша в світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт. Прорив у тому, що це перша зброя не старого зразка, а новітнього", – сказав посол.

Дипломат зазначив, що згідно з характеристиками, система IRIS-T здатна захистити територію розміром з Київ, а протягом трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо інших міст і найбільш важливих об'єктів.

читайте такожЕксперт розповів, чому українська ППО не збиває всі ракети російських окупантівМельник також заявив, що в цьому випадку довгі терміни поставок виправдані, оскільки систему для України тільки виробляють.

Нагадаємо, про передачу сучасних систем ППО IRIS-T повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

IRIS-T: що відомо про німецьке ППО

Згідно з даними у відкритих джерелах, IRIS-T- ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць.

Характеристики IRIS-T

Довжина: 2,936 м

Діаметр: 0,127 м

Розмах крила: 0,350 м

Стартова маса: 87,4 кг

Дальність пуску: ~25 км

Швидкість польоту: до 3 М (1020 м/сек або 3672 км / год)

Бойова частина: осколково-фугасна

Маса БЧ: 11,4 кг

Детонатор: Активний радіолокаційний

Рухова установка: РДТТ

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