Німецька ППО IRIS-T захистить міста України через кілька років, а Київ - у жовтні - Мельник

Посол України в Німеччині повідомив подробиці передачі ППО нашій країні.
Німецька система ППО IRIS-T, яку ФРН передасть Україні вже в жовтні, допоможе прикрити Київ, а через три-чотири роки убезпечить інші міста і важливі об'єкти України.
Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник В інтерв'ю НВ, дипломати працювали над передачею даної системи ППО з перших днів війни, виготовлення для України завершиться в кінці літа, потім пройде навчання, а поставка Iris-T відбудеться в жовтні.
"Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ця система найкрутіша в світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт. Прорив у тому, що це перша зброя не старого зразка, а новітнього", – сказав посол.
Дипломат зазначив, що згідно з характеристиками, система IRIS-T здатна захистити територію розміром з Київ, а протягом трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо інших міст і найбільш важливих об'єктів.
читайте такожЕксперт розповів, чому українська ППО не збиває всі ракети російських окупантівМельник також заявив, що в цьому випадку довгі терміни поставок виправдані, оскільки систему для України тільки виробляють.
Нагадаємо, про передачу сучасних систем ППО IRIS-T повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".
IRIS-T: що відомо про німецьке ППО
Згідно з даними у відкритих джерелах, IRIS-T- ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць.
Характеристики IRIS-T
- Довжина: 2,936 м
- Діаметр: 0,127 м
- Розмах крила: 0,350 м
- Стартова маса: 87,4 кг
- Дальність пуску: ~25 км
- Швидкість польоту: до 3 М (1020 м/сек або 3672 км / год)
- Бойова частина: осколково-фугасна
- Маса БЧ: 11,4 кг
- Детонатор: Активний радіолокаційний
- Рухова установка: РДТТ
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