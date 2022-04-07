"Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережі

У білоруському Мозирі п'яні російські військові зґвалтували 20-річну дівчину / Фото УНІАН

Російські військові зґвалтували 20-річну студентку в білоруському місті Мозир, яке знаходиться біля кордону з Україною. За словами дівчини, військові були п'яні та погрожували розправою, якщо постраждала розповість комусь про подію.

Аудіорозмову з жертвою росіян опублікував Telegram-канал Вертикаль.

За словами дівчини, вона поверталася ввечері додому з піцерії після зустрічі з друзями. Біля неї зупинилася вантажна військова машина. Всередині були три російські солдати. Вони запропонували дівчині познайомитися. Коли студентка відмовилася, її силою затягли в автівку.

"Вони сказали, якщо я буду кричати - вони мене вб'ють. Я не знала, куди вони мене везуть, адже всю дорогу вони мене тримали за волосся головою вниз", - розповіла жертва зґвалтування.

"Не хотіла знайомитися по-хорошому, буде по-поганому", - заявили їй військові.

Після зґвалтування вони забрали у своєї жертви гроші та сережки й викинули її з автомобіля. Телефон залишили, бо він був старий і з розбитим екраном.

Студентка каже, що не зверталася до білоруської міліції, адже боїться розправи.

"Вони бачили мій студентський квиток і сказали, мовляв, якщо комусь поскаржуся, то вони знайдуть мене і вб'ють. Їх було троє. Один з них був з автоматом", - додала дівчина.

Також вона розповіла, що містом ходили чутки про зґвалтування російськими військовослужбовцями місцевих дівчат, проте ніхто цими злочинами не займався.

Водночас білоруська державна телерадікомпанія записала сюжет, в якому йшлося про те, що історія про зґвалтування дівчини російськими військовими - фейк. Навіть показали якусь дівчину, від імені якої нібито поширюється ця історія. При цьому жодних доказів не було надано.

Зазначимо, що місто Мозир у Білорусі знаходиться неподалік українського кордону. Там велика кількість російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Також з Мозиря вони відправляли награбовані в Україні речі додому в Росію.

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Як відомо, російські окупанти творять звірства на тимчасово окупованих територіях України. У Бучі та Ірпені загарбники масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали їх та спалювали. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

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