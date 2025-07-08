"Чим їх озброювати?": чи нападе путінська армія на НАТО - експерт відповів

За словами Алексашенка, для того, щоб Путіну починати ще одну війну, потрібно щонайменше створити боєздатне угруповання, чого у РФ немає.

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Війна на два фронти буде руйнівною для економіки РФ, вважає Алексашенко / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/sergey.aleksashenko

Що сказав Алексашенко:

Воювати на два фронти - це взагалі погано

Війна на два фронти буде руйнівною для економіки РФ

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що напад на будь-яку країну НАТО - це ризик нового військового конфлікту, в якому в нього абсолютно точно не буде переваги.

У другій частині інтерв'ю Главреду колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко висловив думку про можливий гібридний напад РФ на НАТО.

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"Мені здається, що ця гіпотеза вкрай малореалістична. Я б оцінив її ймовірність як дуже близьку до нуля. Воювати на два фронти - це взагалі погано, а Путін розуміє, що напад на будь-яку країну НАТО - це ризик іншого воєнного конфлікту, в якому в нього абсолютно точно не буде переваги, тоді як у протилежної сторони буде перевага - і технологічна, і за сукупною воєнною міццю", - сказав Алексашенко.

На його думку, якщо Путіну доведеться воювати на два фронти, то тоді йому доведеться або скоротити інтенсивність війни в Україні, або провести ще одну хвилю мобілізації, скажімо, на мільйон осіб.

"Припустимо, мобілізувати можна - а чим їх озброювати? Ми ж бачимо, що до початку вторгнення в Україну у російської армії практично не було накопичених резервів озброєння і боєприпасів. Сьогодні війна йде, з точки зору промисловості, "з коліс": виробили - відправили на фронт - вистрілили - знищили", - зазначив він.

За словами Алексашенка, для того, щоб починати ще одну війну, потрібно щонайменше створити боєздатне угруповання, чого у Путіна немає.

"Тому, якщо ви все-таки наполягаєте на цій гіпотезі, я скажу так: війна на два фронти буде руйнівною і для російської економіки, і для російської армії, і для Росії в цілому. Але саме тому я вважаю, що ця гіпотеза практично неймовірна", - додав він.

Першу частину інтерв'ю про те, чи зможе російська влада витягнути російську економіку з рецесії і чому Путіну нікуди більше нарощувати витрати на армію, можна прочитати за посиланням.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Алексашенка Главреду про стан економіки РФ:

Росія може напасти на НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими криками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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